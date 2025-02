Il commence à y avoir du changement dans la gamme iPhone. Le lancement du modèle iPhone 16e, qui vient remplacer les iPhone SE en ouverture de gamme au prix d'une montée en gamme mais avec des caractéristiques plus avancées donne peut-être le ton de modifications plus profondes.

Les rumeurs se multiplient concernant des évolutions au niveau du bloc photo pour plusieurs modèles de la prochaine gamme qui sera annoncée en septembre. Entre l'arrivée d'une nouvelle variante, l'iPhone 17 Air qui jouera de sa grande finesse, et la modification du bloc photo de l'iPhone 17 standard, les modèles auront des styles différents et reconnaissables.

Des styles très différents pour chaque iPhone

Récemment, des indiscrétions ont également évoqué un changement significatif dans le style des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max avec l'irruption d'un large bandeau couvrant toute la largeur des appareils mobiles.

Le leaker Majin Bu propose des rendus CAD détaillés des quatre modèles d'iPhone 17, montrant pour chacun leur bloc photo :

iPhone 17 Air : bandeau avec capteur photo unique

: bandeau avec capteur photo unique iPhone 17 : double capteur photo dans une gélule verticale (comme l'iPhone 16)

: double capteur photo dans une gélule verticale (comme l'iPhone 16) iPhone 17 Pro et 17 Pro Max : grand bandeau de trois capteurs

Difficile de savoir si l'information vient de données officielles ou est reprise des différentes rumeurs, même si d'autres leakers semblent s'accorder sur les différents styles donnés à chaque iPhone.

Une gamme iPhone 17 qui rompt l'uniformité de design

Si le style bandeau, qui n'est pas sans rappeler la série des smartphones Pixel de Google, semble être majoritairement privilégié, le leaker Jon Prosser a créé la surprise en évoquant une large plaque au dos des iPhone 17 Pro / 17 Pro Max, avec les modules photo d'un côté et le flash et le capteur ToF de l'autre.

Les modèles iPhone 17 et 17 Pro / Pro Max pourraient profiter d'un châssis aluminium et l'analyste Jeff Pu a évoqué l'emploi du titane pour l'iPhone 17 Air mais cela reste à confirmer.

L'iPhone 17 Air sera le plus fin des iPhone et on lui prédit déjà une épaisseur de moins de 6 mm ainsi que la présence d'un modem 5G Apple C1, comme l'iPhone 16e.