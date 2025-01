Sur le réseau social X, le leaker Majin Bu a diffusé une image prétendant montrer pour la première fois l'iPhone 17. Si l'on reconnaît la coque et le logo, la nouveauté vient de la présence d'un bloc photo allongé sous la forme d'un bandeau, à l'image de ce que propose Google avec ses smartphones Pixel.

En supposant que l'image soit réelle et non un fake ou une image trafiquée par IA, elle confirmerait un changement de design radical pour le bloc photo, évoqué précédemment mais qui reste sujet au doute.

Nouveau bloc photo pour l'iPhone 17

Difficile de savoir ce qu'il en est réellement, la photo étant floue et les deux coques visibles sous un plastique transparent. Le site MacRumors spécule qu'il pourrait s'agir du dos du futur iPhone 17 Air ou Slim ultrafin dans la mesure où l'on ne semble apercevoir qu'un seul module photo et le flash.

iPhone 17, the design seems confirmed. pic.twitter.com/5Wh6alUiMr — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 21, 2025

Ce format de bloc allongé de bloc photo allongé pourrait être l'une des nouveautés des iPhone 17 Pro et de l'iPhone 17 Air qui remplacera l'iPhone Plus dans la prochaine gamme, ce dernier n'ayant pas rencontré le succès escompté.

L'iPhone 17 Air offrirait une finesse record de 5,5 mm (indiscernable sur l'image) et serait purement eSIM, sans chariot pour carte SIM physique. Il resterait dans la catégorie des iPhone standard en embarquant un processeur Apple A19, et non la variante Pro.

Un renouveau pour l'iPhone ?

Si l'iPhone 17 Air et les iPhone 17 Pro passeront au bandeau, l'iPhone 17 de base serait-il le seul à conserver le design actuel des appareils mobiles d'Apple ? On peut en douter mais cela marquerait la fin du bloc photo carré tel qu'il est proposé depuis plusieurs années.

Châssis supposé de l'iPhone 17 Pro

Du côté Android, on trouve de tout sur les smartphones, bloc photo carré, rectangulaire, circulaire, horizontal ou vertical, décalé ou centré, en fonction des modules photo embarqués et des efforts de différenciation des marques.

Pour Apple, cela pourrait signaler une évolution de sa gamme iPhone alors qu'elle doit composer avec une concurrence chinoise de plus en plus forte. Apple a tout de même réussi à prendre la tête du marché mondial des smartphones en 2024, à la faveur d'une faiblesse de Samsung qui peine à trouver de la croissance avec ses smartphones pliants sur le second semestre de l'année.