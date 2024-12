La gamme des iPhone va évoluer l'an prochain avec l'arrivée de l'iPhone 17 et la disparition de l'iPhone 17 Plus au profit d'un iPhone 17 Air dont le design devrait être remarqué.

Le smartphone sera en effet a priori le plus fin jamais conçu par Apple, avec une épaisseur sous les 6,9 mm de l'iPhone 6. Les détails sont encore flous et les attentes se portent sur un smartphone ultrafin autour de 6,25 mm.

Le plus faible volume intérieur va imposer des compromis et des modifications qui pourraient avoir un coût. Si les observateurs tendent à prédire un tarif assez élevé pour l'iPhone 17 Air, le Wall Street Journal prend le contre-pied de cette rumeur en affirmant qu'il sera moins onéreux qu'un iPhone Pro.

Quel prix pour le futur iPhone 17 Air ?

Cela devrait le placer sous les 1000 dollars / 1200 euros qui représentent le tarif d'entrée de gamme de l'iPhone 16 Pro 128 Go et l'iPhone 17 Air pourrait finalement rester sur une grille tarifaire similaire à celle de l'iPhone 16 Plus.

Dans le même temps, les rumeurs concernant des appareils pliants chez Apple restent vives. Le ralentissement global des ventes de smartphones pliants relance l'espoir de voir la firme à la pomme créer un électrochoc avec un premier iPhone pliant qui n'arriverait toutefois pas avant 2026 au mieux ou 2027.

Toujours selon le Wall Street Journal, l'iPhone pliant offrira un affichage souple déplié plus grand que celui de l'iPhone 16 Pro Max qui mesure déjà 6,9 pouces de diagonale.

Deux appareils pliants en développement

Un écran souple de 7 à 8 pouces se refemant comme un livre reste le plus probable et c'est ce qui est déjà proposé sur une majorité de smartphones pliants du marché.

Dans le même temps, Apple préparerait un autre appareil pliant à mi-chemin entre l'iPad et le MacBook et dont l'affichage une fois déplié offrirait une grande diagonale de 19 pouces.

Ce n'est pas la première fois que cette rumeur circule. Déjà évoquée durant l'été, ce MacBook pliant 18,8 pouces ou 19 pouces remplacerait un autre projet qui prévoyait de dépasser les 20 pouces mais aurait été abandonné depuis.

Les détails manquent sur la stratégie suivie pour ce MacBook / iPad pliant qui sortirait après l'iPhone pliant, vers 2028. Ressemblant à deux iPad accolés, il ne fonctionnerait pas forcément sous macOS mais serait capable d'en faire tourner les applications, croit savoir Mark Gurman, de Bloomberg.

Apple rencontrerait des obstacles techniques sur l'affichage souple, la couche de protection et la charnière de l'iPhone pliant, ce qui retarde son lancement éventuel.