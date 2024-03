Le segment des smartphones pliants s'est bien développé ces dernières années et les pionniers comme Samsung, Huawei et Motorola sont désormais entourés d'un certain nombre de nouveaux acteurs bien décidés à prendre des parts de marché.

Un grand nom manque toujours à l'appel : Apple, dont les rumeurs d'iPhone pliant reviennent régulièrement sur le devant de la scène mais avec une bonne dose d'incertitude.

La firme de Cupertino bataillerait pour obtenir un produit répondant à ses exigences et offrant l'ergonomie ainsi que la robustesse souhaitée. Des brevets déposés ces dernières années confirment des travaux sur la charnière, élément sensible des smartphones pliants, tandis que des échantillons d'écrans souples venus de divers fournisseurs auraient été évalués.

Date de lancement repoussée (officieusement)

Aux dernières nouvelles, les résultats n'étaient pas spécialement bons et la question du maintien du projet se posait même. En tous les cas, s'il survit aux critères imposés par Apple et n'est pas mis au rebut, l'iPhone pliant n'arriverait pas avant plusieurs années.

Concept unique d'iPhone pliant...mais pas conçu par Apple

C'est aussi ce que dit une nouvelle source parmi les fournisseurs d'Apple en suggérant que le projet d'iPhone pliant n'est pas mort et que la firme aurait même déplacé une partie des équipes consacrées au casque de réalité mixte Vision Pro vers ce projet.

Pourtant autant, la date de lancement de l'iPhone pliant aurait déjà été repoussée de 2026 à 2027, ce qui va dans le sens des rumeurs précédentes (même si le premier produit pliant d'Apple pourrait ne pas être un iPhone). Le principal intéressé n'ayant encore rien annoncé, difficile de savoir s'il s'agit vraiment d'un report ou même si le produit sortira un jour.

Difficultés techniques et marché encore immature

L'histoire ne dit pas quel style adoptera le modèle : ouverture comme un livre avec un affichage interne de 8 pouces qui pourrait remplacer la tablette iPad Mini ou format clapet, comme le prétend une rumeur récente.

Apple s'attacherait également à réduire au minimum ou à faire disparaître complètement la pliure centrale (certains smartphones pliants déjà commercialisés en sont capables) mais trouver le bon fournisseur d'écran (en qualité comme en volume) resterait compliqué.

Sans solutions techniques à moyen terme, le projet d'iPhone pliant pourrait donc toujours risquer de ne pas aller au bout de son développement si ces obstacles ne sont pas levés.