C'est le genre de buzz dont Apple se passerait bien. Quelques semaines à peine après sa sortie, le flamboyant iPhone 17 Pro Max couleur "Orange Cosmique" est au cœur d'une étrange polémique.

Sur les réseaux sociaux, des témoignages se multiplient : le smartphone, sous l'effet du temps ou de la chaleur, virerait progressivement au rose. Le "Pinkgate" est né, et avec lui, une flopée de questions sur la qualité des finitions du dernier-né d'Apple.

Comment est née cette controverse ?

Tout a commencé sur Reddit. Un utilisateur, "DakAttack316", publie une photo de son appareil flambant neuf à côté d'un autre, manifestement plus vieux de quelques jours, dont la teinte a radicalement changé. L'orange vif a laissé place à un rose métallique.

Le post devient viral, est repris par des influenceurs tech sur X, et les témoignages affluent. Si certains crient au fake, d'autres partagent des photos similaires, montrant une décoloration particulièrement visible autour du bloc photo.

Quelle pourrait être la cause de ce changement de couleur ?

Le coupable pourrait être le procédé de fabrication lui-même. Le châssis de l'iPhone 17 Pro est en aluminium, coloré par anodisation, un traitement de surface qui, bien que résistant, peut être sensible à certains facteurs externes. La chaleur, les rayons UV, ou même la réaction chimique avec certaines coques de protection pourraient altérer les pigments de la couleur "Orange Cosmique".





Ce n'est pas une première pour Apple ; des cas de décoloration sur les tranches des iPhone 12 avaient déjà été rapportés, mais jamais un changement de teinte aussi radical.

Quelle est la réaction d'Apple ?

Pour l'instant, c'est le silence radio. Apple n'a fait aucun commentaire officiel. La question est de savoir si le phénomène est limité à un lot de production défectueux ou s'il s'agit d'un problème de conception plus profond.



En attendant, les utilisateurs oscillent entre l'amusement de posséder une "édition limitée accidentelle" et l'inquiétude, demandant déjà des remplacements sous garantie. Pour Apple, qui a déjà connu des polémiques sur la fragilité de ce modèle, ce "Pinkgate" est une épine de plus dans le pied.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce problème de décoloration est-il répandu ?

Il est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, les témoignages sont limités à quelques dizaines de cas sur les réseaux sociaux. Il pourrait s'agir d'un lot défectueux ou d'un phénomène marginal. Il faudra attendre une communication officielle d'Apple pour connaître l'ampleur réelle du problème.

Mon iPhone Orange va-t-il forcément devenir rose ?

Non, pas nécessairement. Si le problème est lié à des facteurs externes (exposition au soleil, chaleur, produits chimiques), un usage soigneux pourrait préserver la couleur. S'il s'agit d'un défaut de fabrication, seuls certains appareils seraient concernés.

Que faire si mon iPhone 17 Pro change de couleur ?

La première chose à faire est de contacter le support Apple. Si le changement de couleur est avéré et non causé par une mauvaise utilisation, il est probable qu'Apple propose un échange sous garantie, comme cela a été le cas pour des problèmes esthétiques sur des modèles précédents.