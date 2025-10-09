Apple se prépare à un tournant majeur au Texas. Une nouvelle législation force l'entreprise à revoir le fonctionnement de son App Store, imposant une vérification d'âge qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu bien au-delà des frontières de cet État.

Quelle est cette nouvelle loi et que change-t-elle concrètement ?

À partir du 1er janvier 2026, la loi texane SB2420 entrera en vigueur, modifiant en profondeur l'accès à l'écosystème numérique d'Apple pour les nouveaux venus. Concrètement, tout utilisateur créant un compte Apple au Texas devra confirmer qu'il a plus de 18 ans. Pour les mineurs, la création d'un compte les obligera à rejoindre un groupe de partage familial.

Dès lors, chaque téléchargement ou achat sur l'App Store devra recevoir l'approbation explicite d'un parent ou tuteur. Cette mesure représente une refonte complète de la gestion des comptes, visant à renforcer la sécurité des enfants en ligne.

Comment les développeurs et la technologie Apple vont-ils s'adapter ?

L'impact ne se limite pas aux utilisateurs, car les développeurs d'applications sont également en première ligne. Ils devront intégrer de nouvelles API pour se conformer aux exigences légales, ce qui implique de modifier le comportement de leurs applications pour gérer les consentements parentaux et les catégories d'âge.

Pour les y aider, Apple mettra à jour son API Declared Age Range, conçue pour fournir des tranches d'âge sans exiger la date de naissance précise, préservant ainsi un minimum de confidentialité. D'autres outils techniques permettront aussi de redemander un consentement parental lors de modifications importantes d'une application, et les parents pourront révoquer à tout moment l'accès d'un mineur à une app.

Quelle est la position d'Apple face à cette législation ?

Si Apple affirme publiquement partager l'objectif de protéger les enfants, l'entreprise est très critique envers la méthode imposée par le Texas. La firme de Cupertino déplore que cette loi « porte atteinte à la vie privée des utilisateurs » en exigeant la collecte d'informations personnelles sensibles pour la moindre action.

Même pour des tâches aussi anodines que consulter la météo ou les résultats sportifs, un utilisateur devra fournir des données identifiables. Face à cette obligation, Apple met en avant ses propres outils de contrôle parental, qu'elle juge plus efficaces et surtout plus respectueux de la confidentialité des données.

Le Texas n'est-il qu'un début ?

Le Texas ouvre sans aucun doute la voie à une nouvelle ère réglementaire. Des lois similaires sont déjà prévues en Utah et en Louisiane pour 2026, créant une dynamique qui inquiète les géants de la tech. Apple, tout comme Google, critique cette multiplication de lois locales, qui instaurent un patchwork réglementaire complexe et potentiellement contradictoire à l'échelle nationale.

Cette tendance déplace la responsabilité de la vérification de l'âge, qui incombait auparavant aux éditeurs de contenu, vers les plateformes de distribution comme l'App Store et le Google Play Store, avec toutes les implications que cela comporte.