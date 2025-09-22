Le lancement des nouveaux iPhone est un rituel immuable, mais celui-ci prend une tournure inattendue. Quelques heures à peine après la mise en vente des iPhone 17 Pro et iPhone Air ce vendredi, les premiers retours d'utilisateurs, notamment en Asie, font état d'une fragilité alarmante.

Des photos de modèles d'exposition dans les Apple Store et d'appareils tout juste déballés montrent des dos déjà marqués par de nombreuses rayures. Un faux départ qui rappelle de mauvais souvenirs à Apple et qui force déjà les nouveaux propriétaires à se ruer sur les coques de protection.

Quels sont les modèles concernés et pourquoi sont-ils si fragiles ?

Le problème semble toucher spécifiquement les nouveaux modèles haut de gamme. Les iPhone 17 Pro et Pro Max, en particulier dans leur nouvelle teinte bleu foncé, sont les plus cités. La cause probable est un changement de design majeur : Apple a abandonné le titane des générations précédentes pour un châssis aluminium unibody.

Si ce matériau permet un design d'un seul tenant, il est aussi notoirement plus tendre et donc plus sensible aux éraflures. L'iPhone Air, bien que doté d'un cadre en titane, présente une fragilité similaire sur son dos en verre, suggérant un problème de revêtement. Les traces laissées par le chargeur MagSafe sont également bien plus visibles.

Comment Apple a-t-il pu laisser passer un tel défaut ?

Difficile de parler de surprise totale. Ce n'est pas la première fois qu'Apple est confronté à un "scuffgate". Les possesseurs d'iPhone 5 noir ardoise ou d'iPhone 7 noir de jais se souviennent encore de la facilité déconcertante avec laquelle leurs appareils se rayaient. Le retour à l'aluminium sur les modèles Pro semble reproduire les mêmes erreurs.

Alors que la marque met en avant la durabilité de ses produits, cette fragilité apparente sur des appareils vendus à prix d'or fait tache. Pour l'instant, la firme de Cupertino n'a pas officiellement réagi, mais la pression monte sur les réseaux sociaux, où le hashtag lié au problème a déjà cumulé des dizaines de millions de vues en Chine.

Quel est l'impact pour les acheteurs et pour Apple ?

Pour les premiers acheteurs, la recommandation est unanime et immédiate : utilisez une coque de protection. C'est un comble pour des appareils dont le design est un argument de vente majeur. Pour Apple, l'enjeu est de taille.

Alors que l'entreprise comptait sur cette nouvelle gamme pour maintenir sa dynamique, notamment sur le marché chinois très concurrentiel, cette polémique pourrait freiner les ventes. Elle vient ternir une image de qualité premium et pourrait forcer Apple à une communication de crise, un exercice auquel la marque n'est plus vraiment habituée pour ses lancements d'iPhone.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce problème de rayures est-il couvert par la garantie Apple ?

En règle générale, les dommages cosmétiques comme les rayures ne sont pas couverts par la garantie standard d'Apple. Sauf si le problème est reconnu comme un défaut de fabrication à grande échelle, il est très peu probable que l'entreprise propose des échanges ou des réparations gratuites pour ce motif.

Tous les coloris de l'iPhone 17 Pro sont-ils affectés de la même manière ?

Les premiers retours indiquent que le modèle "Bleu foncé" est celui où les rayures sont les plus visibles. Les coloris plus clairs, comme l'argent ou l'orange, semblent mieux masquer les micro-éraflures, même s'ils ne sont pas pour autant immunisés. Le modèle noir de l'iPhone Air serait également très sensible.

L'iPhone 17 standard est-il également concerné ?

Non, il semblerait que l'iPhone 17 standard, qui conserve une conception différente de celle des modèles Pro, ne soit pas affecté par ce problème de fragilité précoce. La différence de matériaux et de finition sur le dos de l'appareil le rendrait plus résistant aux rayures du quotidien.