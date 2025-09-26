À peine sortis, déjà abîmés. Le lancement des nouveaux iPhone 17 Pro et iPhone Air a été rapidement assombri par une polémique baptisée "Scratchgate". Des images d'appareils neufs, exposés en Apple Store, et présentant des rayures et des éclats bien visibles ont inondé les réseaux sociaux, semant le doute sur la solidité de leur nouveau châssis.

Face à la grogne, amplifiée par des tests de torture sans pitié, Apple a finalement réagi avec une explication pour le moins surprenante.

D'où vient cette polémique du "Scratchgate" ?

Tout est parti des Apple Store. Quelques jours à peine après le lancement, des visiteurs ont commencé à publier des photos des modèles d'exposition, en particulier les finitions sombres comme le Bleu intense et le Noir sidéral, déjà marqués par des éraflures. Le "Scratchgate" était né.





La controverse a pris une autre dimension avec les vidéos de "torture tests", notamment celle du célèbre youtubeur JerryRigEverything. Ses tests ont mis en évidence une vulnérabilité notable : les arêtes vives du nouveau bloc photo en aluminium seraient particulièrement sensibles aux chocs et aux frottements avec des objets du quotidien comme des clés ou des pièces de monnaie.

Quelle est l'explication officielle d'Apple ?

Face à la montée des critiques, Apple a livré sa version des faits. Selon la firme, les marques visibles sur les modèles en magasin ne sont pas des rayures, mais un "transfert de matière". En clair, des présentoirs MagSafe usés auraient déposé des résidus sur le dos des téléphones, donnant l'illusion d'un défaut. La société assure que ces traces s'enlèvent avec un simple nettoyage.





Cette explication, si elle peut justifier l'état des appareils en boutique, ne répond cependant pas aux observations de certains testeurs qui ont constaté l'apparition de micro-rayures lors d'un usage réel, même prudent. Le débat sur la résistance du nouvel iPhone reste donc ouvert.

Le nouveau design en aluminium est-il vraiment moins résistant ?

C'est la question qui fâche. Pour ses modèles Pro, Apple a abandonné le titane au profit d'un nouveau design en aluminium monocoque, un choix motivé par une meilleure dissipation de la chaleur et un gain de poids. Si les performances thermiques sont bien au rendez-vous, la durabilité pose question.





Des experts, comme ceux consultés par le site iFixit, suggèrent que le problème vient des angles très vifs du bloc photo. Le traitement de l'aluminium anodisé y serait moins homogène, rendant ces zones plus fragiles aux éclats. Apple maintient de son côté que la résistance globale de ses nouveaux modèles est comparable à celle des générations précédentes. Le temps et l'usage quotidien seront les seuls juges de paix.

Foire Aux Questions (FAQ)

S'agit-il d'un vrai défaut de conception ?

Officiellement, non. Apple ne reconnaît aucun défaut et parle de "transfert de matière" pour les modèles d'exposition. Cependant, la sensibilité des arêtes du bloc photo à l'usure est un point de vigilance. La meilleure protection reste, comme toujours, l'utilisation d'une coque de protection.

Quelles sont les couleurs les plus fragiles ?

Les traces et rayures semblent être beaucoup plus visibles sur les finitions sombres, notamment le "Bleu intense" de l'iPhone 17 Pro et le "Noir sidéral" de l'iPhone Air. Les couleurs plus claires masquent mieux les éventuelles imperfections.

Que faire si mon iPhone 17 Pro se raye ?

Les micro-rayures et les éclats liés à un usage quotidien sont généralement considérés comme de l'usure normale et ne sont pas couverts par la garantie standard d'Apple. À moins d'un défaut de fabrication avéré et reconnu par la marque, une réparation ou un remplacement serait à votre charge.