Du fait de leur espace interne restreint et de la montée en puissance des processeurs, les problématiques de gestion de la dissipation de chaleur représentent une part non négligeable du travail d'optimisation des smartphones.

Les lignées d'iPhone ont régulièrement fait l'objet de critiques des utilisateurs concernant la chauffe parfois limite des appareils mobiles lorsqu'ils sont engagés dans des tâches gourmandes.

La surchauffe peut avoir des conséquences sur les performances des smartphones avec les phénomènes de throttling imposant une limitation de puissance le temps de refroidir le SoC mais cela peut aussi jouer sur la durabilité des composants soumis trop longtemps à de fortes températures.

Un vrai système de refroidissement sur iPhone 17

Du côté des smartphones Android, des solutions de plus en plus complexes empilant des couches de matériaux facilitant le transfert de chaleur du processeur vers l'extérieur sont proposées, avec souvent aussi des systèmes de caloducs, de chambres à vapeur voire de ventilateur, au point du nombre de couches un argument marketing.

Redmagic 10 Pro, un ventilateur pour rester au frais

Au-delà des optimisations des contraintes thermiques sur la lignée iPhone 16, Apple préparerait une petite révolution pour la série iPhone 17 et son processeur Apple A19 ou Apple 19 Pro : l'utilisation pour la première fois d'une chambre à vapeur.

Elle serait déployée sur l'ensemble de la gamme avec une subtilité pour l'iPhone 17 Pro Max : une chambre à vapeur associée à une couche de graphite pour optimiser l'évacuation de chaleur.

Apple reprendrait ainsi à son compte des techniques largement déployées sur les smartphones Android et plus uniquement sur les modèles premium ou gaming, ce qui est aussi un moyen de s'assurer que les smartphones resteront performants en toutes circonstances, et notamment celles impliquant l'utilisation de l'IA via l'environnement Apple Intelligence.

Un meilleur rafraîchissement d'écran sur les iPhone standard ?

Une autre bonne nouvelle potentielle, bien que restant à confirmer, serait que les iPhone 17 et iPhone 17 Air auraient droit à un rafraîchissement d'écran plus élevé. La "malédiction" du 60 Hz sera-t-elle enfin levée pour du 90 Hz, voire du 120 Hz comme les modèles Pro ?

Cela ouvrirait également la voie à la présence de l'écran Always On Display sur les modèles d'iPhone standard, une fonctionnalité encore réservée aux modèles Pro. Mais tout ceci demandera à être confirmé, le lancement de la prochaine gamme n'étant pas attendu avant le mois de septembre.