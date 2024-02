Il sera présenté en grande pompe juste avant l'ouverture du salon MWC 2024 avant d'être commercialisé en Europe mais le voici déjà dévoilé sous toutes les coutures en Chine.

Le smartphone Xiaomi 14 Ultra, troisième membre de la série Xiaomi 14, a été officialisé sur son marché national et livre ainsi toutes ses caractéristiques. Positionné en haut de gamme, il offre des fonctionnalités avancées, notamment en matière de photo mobile.

Cela commence par un affichage AMOLED 6,73 pouces QHD+ offrant un énorme pic de luminosité de 3000 nits et le support du Dolby Vision et du HDR Vivid. Il offre un rafraîchissement 120 Hz dynamique avec une calibration des couleurs spécifiques et un filtre anti-lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire.

Enchâssé dans un alliage d'aluminium, ni complètement plan ni très incurvé, l'écran est protégé par du verre Dragon Crystal haute résistance qui devrait lui permettre de survive aux avanies du quotidien.

Snapdragon 8 Gen 3 et batterie 5300 mAh

Le Xiaomi 14 Ultra s'offre un processeur premium Snapdragon 8 Gen 3 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage (qu'on ne verra qu'en Chine), avec toutes les connectivités cellulaires 5G et sans fil (WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GNSS multiples) attendues mais aussi de communication bidirectionnelle avec des satellites (voix et texte).

La batterie de 5300 mAh ne sera pas de trop pour l'alimenter, avec une charge rapide filaire de 90W et une charge sans fil 50W. Comme l'an dernier, un accessoire le transformant en véritable appareil photo pourra faire monter la capacité à 6800 mAh grâce à une batterie supplémentaire.

Une partie photo particulièrement soignée

Mais ce qui va plaire le plus dans le Xiaomi 14 Ultra, c'est son grand bloc photo de 4 modules avec en vedette un capteur de 50 mégapixels de 1 pouce LYT-900 de Sony avec ouverture variable de F/1.63 à F/4.0 et stabilisation optique OIS.

On trouvera également un ultra grand angle de 50 mégapixels avec ouverture F/1.8 qui devrait offrir une belle capacité à capter la lumière.

Le smartphone comprend enfin deux modules de zoom, l'un de 50 mégapixels F/1.8 pour du zoom x3,2 sans perte et l'autre, de 50 mégapixels et périscopique, avec ouverture F/2.5 pour un zoom optique x5.

L'intelligence artificielle sera largement mise à contribution pour optimiser les clichés par photographie computationnelle et pour un zoom hybride x30 haute qualité. Pour la vidéo, on pourra enregistrer en 8K et en 4K 120 fps. Le partenariat avec Leica ajoute des options de personnalisation et des fonctionnalités spécifiques.

Le Xiaomi 14 Ultra est annoncé à des tarifs démarrant à 6499 yuans (835 € HT environ) en version 12 / 256 Go et grimpant jusqu'à 8799 yuans (1130 € HT environ) pour la version 16 Go / 1 To avec châssis titane, histoire de titiller Apple et Samsung. La version internationale avec 12 Go RAM / 256 Go de stockage est attendue pour sa part à 1499 €.