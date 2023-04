Le fabricant chinois a déjà présenté les smartphones Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, déjà disponibles en France, mais il lui restait un modèle pour compléter la série par le haut avec le Xiaomi 13 Ultra.

L'appareil mobile a été présenté en Chine et confirme les informations antérieures sur ses caractéristiques ainsi que le choix de mettre en avant ses qualités photo par une équipement avancé enrichi par ses partenariats.

Smartphone premium

Le Xiaomi 13 Ultra propose un design épuré avec à l'avant un grand affichage AMOLED 6,7 pouces QHD+ avec rafraîchissement d'écran 120 Hz et une luminosité de 1300 nits grimpant en pic HDR à 2600 nits. Un poinçon centré permet de loger le capteur photo avant de 32 mégapixels.

Le smartphone embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec système de refroidissement spécifique Loop LiquidCool et support de la RAM LPDDR5X et du stockage UFS 4.0.

La batterie de 5000 mAh profitera d'une charge filaire de 90W et sans fil de 50W avec charge sans fil inversée pour charger de petits accessoires, et la coque est certifiée IP68 la protégeant des immersions et des infiltrations d'eau et de poussière.

Un bloc photo très soigné

Mais ce qui fait la force du Xiaomi 13 Ultra, c'est l'immense bloc photo circulaire de quatre capteurs occupant un tiers du dos avec finition en cuir vegan. Il donne au smartphone un vrai style d'appareil photo qui peut être encore amplifié avec l'accessoire proposé par Xiaomi qui le transforme véritablement en appareil photo numérique en ajoutant un bloc pour faciliter la prise en main et un déclencheur mécanique.

Unveil #Xiaomi13Ultra!



An ultra design for an ultra flagship, made for photography enthusiasts. ??? #AShotAbove pic.twitter.com/64AvL3GK8M — Xiaomi (@Xiaomi) April 18, 2023

Il sera également possible d'ajouter des filtres sur le bloc photo à l'aide d'une bague pour créer des effets de style. Mais que contient le bloc photo du Xiaomi 13 Ultra pour profiter de ces accessoires ?

Comme attendu, il comprend quatre modules avec un capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce et avec ouverture variable. On pourra en effet choisir entre une ouverture f/1,9 ou f/4 pour donner un effet aux clichés et profiter d'un bloc optique de 8 lentilles Leica Summicron asphériques avec stabilisation optique OIS.

Les trois autres capteurs sont tous de type Sony IMX858 mais n'ont pas les mêmes fonctions : ultra grand angle, zoom x3,4 et zoom x5. Cet ensemble va permettre de couvrir une large plage d'utilisation dans des conditions de luminosité très diverses, des scènes très exposées à la photo de nuit, avec un rendu optimisé grâce aux réglages apportés par le partenariat avec Leica, dont le nom est visible sur le bloc photo et à la photographie computationnelle.

Evidemment, tout ceci a un prix et celui du Xiaomi 13 Ultra s'annonce salé. En Chine, plusieurs configurations sont annoncées :

Xiaomi 13 Ultra 12 / 256 Go : 5999 yuans (796 € environ)

(796 € environ) Xiaomi 13 Ultra 16 / 512 Go : 6499 yuans (863 € environ)

(863 € environ) Xiaomi 13 Ultra 16 Go / 1 To : 7299 yuans (969 € environ)

Rien n'est dit pour le moment concernant un lancement international mais une arrivée sur le marché français le situera sans doute bien au-delà des 1000 euros, sachant que le Xiaomi 13 Pro démarre déjà à 1299 euros.