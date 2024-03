À l'horizon de l'édition 2024 de la conférence WWDC d'Apple en juin et de la présentation d'iOS 18, Mark Gurman de Bloomberg lâche une petite bombe. Apple serait en négociations avec Google concernant l'intégration du moteur d'intelligence artificielle Gemini dans l'iPhone.

Si un tel accord venait à être conclu, il s'ajouterait au partenariat noué entre les deux groupes dans le domaine de la recherche. Sachant que Google débourse des milliards de dollars afin d'être le moteur de recherche par défaut sur le navigateur Safari. Une somme qui serait de l'ordre de 20 milliards de dollars par an.

Le contexte est différent et l'information officieuse de Bloomberg est symptomatique du retard pris par Apple dans le domaine de l'IA générative. Pour autant, cela ne veut pas dire que le groupe de Cupertino va renoncer à ses propres modèles. Sur certains aspects, il pourrait s'agir de se donner encore davantage de temps… y compris en années ?

Apple cravache pour l'IA générative

Après tout, Samsung avait mis en avant ses travaux en matière d'IA générative autour de son modèle Samsung Gauss. Finalement, Galaxy AI tire pour le moment essentiellement parti de Gemini de Google. Apple pourrait suivre une logique similaire, en attendant de mettre à niveau ses modèles en phase de test.

Reste que lors de la publication des derniers résultats d'Apple, Tim Cook a déclaré au sujet de l'IA générative : " Nous continuons à consacrer énormément de temps et d'efforts, et nous sommes impatients de partager les détails de nos travaux en cours dans ce domaine plus tard dans l'année. "

Au cours de l'assemblée annuelle des actionnaires, le patron d'Apple a ensuite souligné " un potentiel de percée incroyable " avec l'IA générative. " C'est pourquoi nous y investissons actuellement de manière significative. Nous pensons qu'il y a des opportunités de transformation pour nos utilisateurs en matière de productivité, de résolution de problèmes et plus. "

À prendre avec des pincettes

L'article de Bloomberg prend des précautions et n'affirme pas qu'un accord entre Apple et Google pour l'IA générative sera effectivement signé. Il n'écarte par ailleurs pas d'autres fournisseurs d'IA que Google.

Les négociations pour l'IA générative porteraient sur une intégration impliquant Siri et d'autres applications, en profitant du cloud. Les modèles d'Apple s'exprimeraient ailleurs au sein d'iOS 18 et en local.

À noter que si l'IA générative a le vent en poupe, Apple a déjà recours de longue date à l'IA dans ses produits, sous l'égide d'algorithmes de machine learning.