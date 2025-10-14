Si vous avez récemment effectué la mise à jour de votre iPhone vers iOS 26, il se peut que vous ayez remarqué une nouvelle alerte sur l'écran de verrouillage lors du chargement.

En parallèle de l'évaluation du temps requis pour parvenir à 80%, un avis « Chargeur lent » peut se manifester. Cette notification n'est pas un signal de danger, mais simplement une indication : votre équipement de charge n'est pas ajusté pour la vitesse maximale que votre appareil peut gérer.

Pourquoi cette notification se manifeste-t-elle à l'heure actuelle ?

La réponse est simple : c'est l'évolution. Les iPhones récents, équipés de batteries plus importantes, sont élaborés pour offrir une recharge rapide remarquable, capable d'atteindre 50% de charge en moins de trente minutes à partir d'une batterie vide. Quel est le souci ? De nombreux utilisateurs, en particulier ceux qui ont récemment mis à niveau depuis un ancien modèle, persistent à recourir à leurs anciens chargeurs.

Un adaptateur USB-A standard (ceux qui ont un port de forme rectangulaire) ne fournit que 5 à 7,5 watts. Pour les normes actuelles, c'est très insuffisant, ce qui peut prolonger le temps de charge complet à plus de trois heures. L'alerte « Chargeur lent » est ainsi une simple reconnaissance de ce fossé technologique.

Comment activer la fonction de charge rapide sur mon iPhone ?

Pour bénéficier de vitesses de charge idéales, il est nécessaire d'ajuster le matériel, ou plutôt les éléments matériels. Pour la recharge en filaire, l'élément primordial est un adaptateur secteur d'une puissance minimale de 20 ou 30 watts, relié par un câble USB-C. Le dispositif doit être conforme à la norme Power Delivery (PD), ce qui est vrai pour la majorité des chargeurs récents, y compris ceux de marques tierces bien établies comme Anker ou Belkin.

Le même concept est applicable aux technologies sans fil. Si vous utilisez un chargeur Qi de première génération, il est probable que vous recevrez une alerte. Pour bénéficier d'une charge rapide sans fil (atteignant jusqu'à 25 watts sur les modèles récents), il est nécessaire d'utiliser des accessoires certifiés MagSafe ou la norme Qi2 récemment établie.

Est-il impératif que je remplace mon chargeur ?

Pas du tout. Apple est très explicite à ce sujet : l'avertissement de charge lente ne comporte aucun risque en matière de sécurité ou de dommage pour votre téléphone. Il s'agit uniquement d'une question de commodité et de temps.

Si vous rechargez généralement votre iPhone durant la nuit, un chargeur moins rapide serait idéal et pourrait même contribuer à prolonger la durée de vie de votre batterie, étant donné qu'il produit moins de chaleur. L'achat d'un chargeur rapide est particulièrement pertinent si vous devez recharger rapidement votre appareil au cours de la journée.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

L'alerte « Chargeur lent » indique-t-elle que mon chargeur est en panne ?

Non, ce n'est pas forcément le cas. Dans la plupart des situations, cela indique simplement qu'il n'est pas suffisamment performant pour répondre aux exigences de la charge rapide de votre iPhone. Il opère normalement, mais à un rythme plus lent.

L'utilisation d'un chargeur à faible puissance peut-elle prolonger la longévité de ma batterie ?

C'est un sujet de discussion fréquent. Une charge moins rapide produit moins de chaleur, ce qui est généralement perçu comme favorable pour la durabilité de la batterie sur le long terme. Toutefois, les iPhones récents intègrent des systèmes de gestion de la batterie qui favorisent la rapidité afin de réduire l'usure, même lors d'une recharge rapide.

Est-ce que toutes les marques de chargeurs USB-C sont interchangeables ?

Effectivement, si le chargeur est certifié et compatible avec la norme USB Power Delivery (PD), il permettra une recharge rapide de votre iPhone. Il n'est pas indispensable d'opter pour un chargeur Apple pour obtenir les vitesses optimales.