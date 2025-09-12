Qualcomm vient de dévoiler Quick Charge 5+, la première évolution significative de sa technologie de charge rapide depuis 2020. Alors que la version 5 promettait déjà de passer de 0 à 50 % de batterie en cinq minutes, cette nouvelle itération ne cherche pas à battre des records de vitesse.

Le véritable enjeu est ailleurs : rendre la charge plus intelligente, moins agressive pour les composants et, surtout, plus durable pour la santé de nos batteries. Une approche pragmatique qui pourrait bien changer la donne.

Pourquoi la nouveauté est-elle l'efficacité thermique et non la vitesse ?

Quick Charge 5+ promet de préserver les performances de son prédécesseur tout en opérant de façon plus froide et stable. Pour réaliser cela, la technologie ajuste intelligemment la tension et le courant selon les exigences de l'appareil.

En optant pour une tension réduite afin de permettre un courant plus important (jusqu'à 20V et 7A), le système limite la génération de chaleur, facteur majeur contribuant à l'usure prématurée des batteries. Cette gestion thermique optimisée permet non seulement de préserver la longévité de la batterie, mais aussi d'utiliser son smartphone pendant la charge sans risque de surchauffe, notamment lors de sessions de jeu.

Une compatibilité étendue pour toucher tout l'écosystème Android ?

L'autre atout majeur de cette nouvelle norme est sa très large rétrocompatibilité. Quick Charge 5+ fonctionnera avec tous les appareils et accessoires certifiés jusqu'à la version 2.0, lancée il y a dix ans.

Plus surprenant encore, Qualcomm assure que sa technologie fonctionnera de manière transparente avec les appareils équipés de puces concurrentes (MediaTek, Exynos...). C'est une ouverture stratégique importante, alors que le standard USB Power Delivery (USB-PD) gagne du terrain et que Quick Charge 5 n'avait été adopté que par une poignée de constructeurs comme Asus ou Xiaomi.

Quand pourra-t-on profiter de Quick Charge 5+ ?

L'arrivée de Quick Charge 5+ est imminente. Qualcomm annonce que les premiers accessoires compatibles, comme les chargeurs et les batteries externes, seront commercialisés d'ici la fin de l'année.

Quant aux premiers smartphones l'intégrant nativement, ils devraient être présentés lors du prochain Snapdragon Summit, qui se tiendra du 23 au 25 septembre. Cette nouvelle norme arrive à un moment clé où la différenciation ne se fait plus uniquement sur la puissance brute, mais aussi sur l'expérience utilisateur et la durabilité des produits.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quick Charge 5+ est-il plus rapide que Quick Charge 5 ?

Non, la vitesse de charge maximale reste la même, avec une promesse de 0 à 50 % en environ cinq minutes pour une batterie de 4500 mAh. L'innovation de Quick Charge 5+ réside dans son efficacité : la charge est plus stable et génère moins de chaleur, ce qui permet de maintenir des vitesses élevées plus longtemps et sans endommager la batterie.

Mon smartphone actuel est-il compatible ?

Oui, grâce à la rétrocompatibilité. Si vous utilisez un chargeur certifié Quick Charge 5+ avec un smartphone compatible avec une version antérieure (QC 2.0, 3.0, 4.0, 5), vous bénéficierez d'une charge optimisée, même si vous n'atteignez pas les performances maximales. La norme est conçue pour fonctionner avec un très large écosystème d'appareils.

Cette technologie est-elle réservée aux puces Snapdragon ?

Non, et c'est l'une des annonces importantes. Qualcomm a confirmé que Quick Charge 5+ est conçu pour fonctionner de manière transparente avec des appareils équipés de puces d'autres fabricants, offrant une expérience de charge équivalente à celle des chargeurs concurrents. Cela pourrait grandement favoriser son adoption.