Alors qu'Apple se fait toujours attendre sur le marché des smartphones pliables, une nouvelle rumeur vient jeter un froid sur les attentes des fans. Selon les indiscrétions relayées en ligne, le premier iPhone pliant de la marque californienne pourrait afficher un prix de lancement stratosphérique, bien au-delà de ce que proposent les concurrents actuels. Accrochez-vous, la barre des 2500 euros pourrait être franchie.

D'où vient cette rumeur de prix fou ?

Cette estimation tarifaire qui agite la toile provient notamment de l'analyste Jeff Pu, de Haitong International Securities Tech Research. Selon ses notes, le coût de ce futur appareil pourrait débuter au-delà des 2500 dollars, soit plus de 2300 à 2500 euros selon les conversions et taxes futures. Il ne s'agit bien sûr que d'une prévision d'analyste, basée sur les coûts présumés et la stratégie habituelle de la firme de Cupertino, et non d'une information officielle.

La situation a également été confirmée sur le réseau social chinois Weibo par Instant Digital qui évoque un prix situé entre 2100 et 2300 dollars hors taxes, soit 2500 euros taxes comprises.

Pourquoi un tarif si élevé ?

Plusieurs facteurs pourraient expliquer un tel positionnement tarifaire, si la rumeur se confirme. Déjà, les coûts de recherche et développement pour un produit aussi complexe, surtout pour Apple qui chercherait la perfection avant de se lancer, sont conséquents. Ensuite, les composants spécifiques comme l'écran pliable résistant et la charnière sophistiquée au métal liquide représentent un surcoût notable. Enfin, il faut compter sur la stratégie habituelle d'Apple : marges confortables et positionnement très haut de gamme, visant à faire de cet iPhone pliant un objet de luxe sur le marché des smartphones pliables.

Par ailleurs, Apple devra conserver une certaine cohérence avec le reste de ses appareils. L'iPhone pliable viendra se positionner entre l'iPhone Pro Max et l'iPad, deux appareils qui ne sont déjà pas bon marché... Et puis il faudra aussi sans doute composer avec certains défis de production qui amèneront à une disponibilité limitée dans un premier temps : pas la peine de brader un appareil qui sera proposé en quantité limitée...

Quand peut-on espérer (ou redouter) sa sortie ?

Il faudra faire preuve de patience avant de vérifier cette rumeur de prix. Les analystes et les bruits de couloir s'accordent sur une sortie qui n'interviendrait pas avant fin 2026, voire plutôt en 2027. Apple prendrait son temps pour peaufiner son produit et s'assurer qu'il réponde à ses standards élevés de qualité et de durabilité, quitte à repousser l'échéance. Si ce smartphone pliable voit le jour à un tel prix, il se destinerait clairement à une niche, bien loin du volume des ventes du futur iPhone classique. Espérons seulement que cela ne donne pas des idées aux autres fabricants...