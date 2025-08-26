Apple n’a jamais caché son intérêt grandissant pour les écrans flexibles. Après des années de rumeurs et de brevets, les fuites s’accélèrent autour d’un futur iPhone pliable.

Selon plusieurs sources concordantes, la firme préparerait un modèle attendu pour 2026, capable de se démarquer non seulement par son écran rabattable mais aussi par une fiche technique particulièrement ambitieuse.

Quatre modules photo, un retour du Touch ID intégré dans l’écran et un modem cellulaire conçu par Apple figurent parmi les éléments qui attirent le plus l’attention des analystes et passionnés.

Un calendrier qui s’éclaircit

Les bruits de couloir concernant un iPhone pliable ne datent pas d’hier. Pourtant, les éléments publiés ces derniers jours précisent davantage le calendrier envisagé. Contrairement à ce que certains médias spéculaient pour 2025, il faudrait finalement patienter jusqu’en 2026 pour voir arriver cet appareil inédit, dans le prolongement d'une gamme iPhone 18 faisant la part belle aux modèles premium.

Un iPhone pliant imaginé et réalisé par un ingénieur

Ce décalage permettrait à Apple de peaufiner son concept afin de ne pas se précipiter sur un marché encore jeune, afin de proposer un produit suffisamment élaboré et différent des appareils pliables déjà disponibles, notamment ceux de Samsung et d’autres marques asiatiques. Apple chercherait à éviter le sentiment de simple rattrapage technologique.

Quatre caméras, deux à l'avant, deux à l'arrière

L’un des aspects les plus attendus concerne le volet photographique. Alors que les iPhone actuels comptent déjà jusqu’à quatre capteurs, le modèle pliable pourrait compter quatre caméras. Selon les fuites, le système inclurait deux modules à l’arrière, complétés par un capteur à selfies / visioconférence sur l'écran externe et sur l'écran interne souple.

A l'arrière, on trouverait deux modules 48 mégapixels (potentiellement grand angle et ultra grand angle) et il reste à voir si l'écran interne aura droit à un capteur photo logé sous l'écran, une innovation déjà présente sur certains smartphones Android et amenée à apparaître sur les iPhone. Un module en poinçon serait aussi présent au niveau de l'écran externe.

Un retour du Touch ID intégré à l’écran

La possibilité d’un capteur d’empreintes Touch ID présent sur le bouton d'alimentation latéral s’impose comme une autre révélation marquante. Apple avait misé ces dernières années sur le Face ID pour la reconnaissance biométrique. Le retour d’une technologie qu’on croyait abandonnée en dit long sur les priorités de la firme.

Cette intégration offrirait une alternative pratique aux utilisateurs. Là où Face ID reste efficace, il n’est pas toujours adapté à toutes les situations, par exemple lors du port d’un masque ou dans des environnements où l’éclairage complique la reconnaissance faciale.

Un modem Apple pour s’émanciper de Qualcomm

Parmi les informations marquantes, la présence d’un modem cellulaire développé directement par Apple fait figure de stratégie à long terme. Cette décision viserait à réduire la dépendance envers Qualcomm, fournisseur historique des modems 5G de la gamme iPhone.

En reprenant le contrôle sur cette technologie clé, l’entreprise californienne pourrait optimiser ses appareils de manière plus précise et gagner en cohérence et Apple a déjà commencé à diffuser ce composant (Apple C1) dans l'iPhone 16e. On pourrait également le retrouver dans le futur iPhone 17 Air ultrafin.

Cette orientation confirme la volonté d’Apple de consolider son écosystème matériel et logiciel en réduisant les intermédiaires. A terme, cela pourrait se traduire par de meilleures performances réseau et une plus grande autonomie, grâce à une consommation énergétique maîtrisée par un design interne.

Un pari risqué mais stratégique

Le futur iPhone pliable suscite autant d’attentes que d’interrogations. Si l’on s’appuie sur les fuites, Apple chercherait à positionner son produit comme une vitrine technologique pour ouvrir un nouveau cycle. La marque souhaiterait ainsi un changement visible, immédiatement identifiable par les consommateurs.

Reste que ce pari comporte des zones d’ombre : quelle sera la durabilité de l’écran pliable dans le temps ? Comment Apple gérera-t-elle l’épaisseur; le poids et la pliure de l'écran de l’appareil ?

Et surtout, quel niveau de prix acceptera le public ? Les réponses arriveront avec le temps et il reste à voir si Apple parviendra à faire de son produit un standard du segment.