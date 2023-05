Généralement, le prix moyen des smartphones tend à baisser en début d'année, après la période chargée des fêtes de fin d'année. Le premier trimestre est généralement une période charnière d'écoulement des stocks avant l'arrivée des nouvelles générations d'appareils mobiles.

Dans le cas d'Apple, le schéma est un peu différent du fait de la présentation des nouveaux modèles en septembre mais le début d'année voit habituellement le prix moyen des iPhone reculer sensiblement.

Ce phénomène ne s'applique pourtant pas cette année. Selon les données du CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), non seulement le prix moyen de vente des iPhone n'a pas reculé par rapport à fin 2022...mais il a même augmenté !

Près de 1000 dollars !

Et avec un prix moyen de 988 dollars (un record, à comparer avec 882 dollars un an avant), il a même de quoi rendre jaloux la concurrence. Plusieurs phénomènes peuvent l'expliquer.

Il y a d'abord la nouvelle stratégie d'Apple qui tend à privilégier les iPhone Pro par rapport aux modèles standard en renforçant leurs différences moyennant un tarif plus élevé.

Cela n'a pas freiné les consommateurs et les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ont connu un bel accueil en se vendant mieux que les versions standard iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

La stratégie premium

Ce choix de mettre en avant les modèles Pro va se poursuivre avec la prochaine série iPhone 15 qui suivra le même chemin, le gros des nouveautés se reportant sur les modèles toujours plus onéreux.

Apple pourrait même aller plus loin en introduisant un iPhone Ultra encore plus premium soit cette année soit avec la série iPhone 16 de 2024 (les rumeurs ne s'accordent pas).

L'autre raison vient du marché de l'occasion et de la reprise. L'iPhone (et plus encore les modèles premium) profite d'une décote plus faible que les marques Android et conserve ainsi une bonne partie de sa valeur quand les autres smartphones subissent des pertes de valeur importantes.

Cela crée un mécanisme qui incite les consommateurs à se tourner vers des modèles premium qui deviennent d'une part plus accessibles grâce à la belle valeur résiduelle d'un ancien modèle et qui d'autre part pourront être revendus à un tarif restant élevé.