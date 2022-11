Les puces ARM d'Apple font généralement appel aux dernières technologies de gravure disponibles chez le fondeur taiwanais TSMC. Elles sont donc produites dans les usines les plus avancées de ce dernier et situées à Taiwan.

Avec la montée des tensions géopolitiques et une tentative possible de reprise en main de Taiwan par la Chine, les efforts se multiplient pour bâtir des sites de production ailleurs et notamment aux Etats-Unis.

Selon une information de Bloomberg, Apple pourrait faire migrer la production de ses puces vers le site de TSMC en cours de construction en Arizona. En principe, les techniques de gravure les plus fines resteront à Taiwan (le gouvernement taiwanais en fait un enjeu stratégique international) mais une partie de la production nécessitant des gravures un peu moins abouties pourrait ainsi être déplacée vers les Etats-Unis à partir de 2024.

Production en Amérique

Apple proposant désormais deux types de puces dans ses iPhone (Apple A15 pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, Apple A16 pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, par exemple), cette redistribution permettrait de moins dépendre de la production à Taiwan tout en donnant la possibilité de mettre l'accent sur une production made in America, qu'appelait de ses voeux il y a quelques années un certain...Donald Trump.

Cette solution permettrait en outre de conserver les liens forts existant avec TSMC. Apple a l'habitude de proposer ses SoC mobiles sur plusieurs générations de produits (iPhone et iPad), les puces un peu plus anciennes se retrouvant dans les appareils d'entrée de gamme un ou deux ans plus tard, ce qui donne toute latitude pour les faire produire aux Etats-Unis sur les noeuds de gravure disponibles.

L'Europe concernée aussi

Dans le mémo interne vu par Bloomberg, Tim Cook, CEO d'Apple, souligne également qu'il devrait être possible de s'approvisionner en composants depuis l'Europe.

La Commission européenne a mis en place un programme pour relocaliser des usines de production sur le Vieux Continent et redevenir une zone géographique productrice de puces. Intel prépare déjà deux sites en Allemagne et en Italie tandis que GlobalFoundries s'est associé à STMicroelectronics pour augmenter les capacités de production en France.

De cette manière, Apple ne perdrait pas totalement pied en cas d'indisponibilité des usines à Taiwan à la suite d'événements géostratégiques majeurs...