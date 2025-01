L'année 2025 devrait être marquée par le lancement d'un iPhone SE de 4ème génération qui aura tellement évolué qu'il pourrait changer de dénomination et devenir un iPhone 16e.

Si la fenêtre de lancement a été classiquement estimée au printemps, une rumeur de dernière minute a affirmé que le nouveau smartphone pourrait être lancé dès le mois de janvier.

Elle indiquait que l'iPhone SE 4 serait lancé en même temps que la mise à jour iOS 18.3. Or, toutes les versions iOS x.3 ces dernières années ont été mises à disposition vers fin janvier.

L'iPhone SE 4 au printemps

Un lancement de hardware aussi tôt dans l'année serait une première depuis longtemps. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, bien renseigné sur les projets d'Apple, n'y croit pas vraiment et assure pour sa part que l'événement de présentation de l'iPhone SE 4 / iPhone 16e se tiendra durant le mois d'avril 2025, une période beaucoup plus conforme aux habitudes d'Apple, et donc effectivement au printemps 2025.

Le même Mark Gurman suggère que le lancement se fera avant l'arrivée de iOS 18.4 qui constitue généralement la dernière version stable avant la nouvelle évolution annoncée en juin durant l'événement WWDC.

L'iPad 11 également attendu

Finalement, l'iPhone SE 4 serait lancé pendant la phase de disponibilité de iOS 18.3 mais pas forcément dès sa mise à disposition en janvier.

L'iPhone SE 4 ne serait d'ailleurs pas le seul produit annoncé à ce moment. La tablette tactile iPad 11 serait également de la partie et intègrerait finalement l'environnement Apple Intelligence.

Un nouveau modèle de tablette iPad Air serait lui aussi prévu, avec une nouvelle évolution de sa fiche technique.mais le sujet reste soumis à débat sachant que la tablette a déjà mise à jour l'an dernier en accueillant la puce Apple M2.