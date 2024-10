Cela fait un moment qu'Apple n'a pas mis à jour l'iPhone SE, son offre d'entrée de gamme (avec les anciennes générations) pour profiter des joies de l'iPhone et de iOS.

Si on a cru un temps que la gamme allait être abandonnée, les fuites et indiscrétions vont bon train pour affirmer qu'un iPhone SE 4 arrivera au printemps 202 en apportant du nouveau concernant son design et ses caractéristiques qui offriront même de l'inédit.

Exit le format compact et son écran de moins de 5 pouces, l'iPhone SE de prochaine génération devrait bénéficier d'un mix du design des iPhone 14 et iPhone 15. On s'oriente ainsi vers un modèle plus grand et mieux équipé.

iPhone SE : un galop d'essai pour le modem 5G

Une fiche technique diffusée sur le réseau social X par @Jukanlosreve entend dévoiler bon nombre des caractéristiques du smartphone, en plus du prix attendu. L'iPhone SE 5 devrait donc être équipé d'un affichage 6,06 pouces OLED avec densité de 450 ppi et luminosité maximale de 800 nits qui passera à l'encoche logeant capteur photo avant de 12 mégapixels et reconnaissance faciale Face ID.

Rendu potentiel de l'iPhone SE 4 avec encoche

Cela veut dire aussi que le bouton Home et son capteur d'empreintes Touch ID est finalement abandonné, laissant plus de place en façade pour l'affichage. Le smartphone aura une épaisseur de 7,8 mm pour 165 g, ce qui devrait assurer une prise en main légère, tout en embarquant une batterie de 3279 mAh et en offrant une certification IP68 le protégeant des éclaboussures, infiltrations de poussière et même immersions courtes.

L'iPhone SE 4 embarquera un processeur Apple A18 gravé en 3 nm comme les actuels iPhone 16 et 16 Plus, mais il sera doté d'un composant encore jamais vu sur un iPhone : un modem 5G conçu directement par Apple.

Quel prix pour l'iPhone SE 4 ?

Apple devrait ainsi pouvoir tester son modem en conditions réelles mais sur le segment moins risqué de l'iPhone SE, avant de l'installer sur l'iPhone 17 Air plus tard et de le diffuser plus largement ensuite.

L'Phone SE 4 restera avec une configuration d'un unique capteur photo à l'arrière mais ce dernier passera à 48 mégapixels, comme les iPhone récents. On évoque encore la présence des connectivités sans fil WiFi 6, Bluetooth 5.3 et UWB (Ultra Wide Band).

L'iPhone SE version 2022

Enfin, le leaker apporte une information importante, celle du prix. D'après lui, l'iPhone SE 4 sera proposé à 499 dollars (8 Go RAM / 128 Go stockage) ou 549 dollars durant le mois de mars 2025.



La version actuelle est disponible à 479 dollars en 128 Go de stockage et 579 dollars pour le modèle 256 Go. En France, il est à 599 € en 128 Go et 729 € pour le modèle 256 Go, quand l'iPhone 16 débute à 969 €.