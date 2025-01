L'iPhone SE peut être un bon moyen de découvrir l'univers d'Apple à moindre coût. Proposé à un tarif plus bas que la gamme standard, il propose l'essentiel de l'expérience iPhone et iOS sans les fioritures.

Après trois générations au design très similaire, la quatrième devrait sensiblement évoluer pour répondre à l'air du temps. Fini le format compact et son affichage de moins de 5 pouces de diagonale encadré de bandes noires avec l'antique bouton Home et son lecteur d'empreintes Touch ID, place à un écran de plus de 6 pouces et une encoche logeant les capteurs de la reconnaissance faciale Face ID.

L'iPhone SE 4 tiendra plus d'un mix des iPhone 15 et 16 tout en améliorant sa fiche technique avec deux nouveautés notables : le support d'Apple Intelligence et l'intégration, pour la première fois, d'un modem 5G conçu directement par Apple.

Un nouveau nom pour un iPhone SE pas comme les autres

Le smartphone constituera un bon terrain d'essai pour ce nouveau composant, avant une intégration dans la gamme iPhone 17 via le futur iPhone 17 Air et une extension à l'ensemble de la gamme ensuite.

La fin du design des iPhone SE avec Touch ID

L'iPhone SE 4 sera donc plus qu'une nouvelle version et cela pourrait conduire à un changement de dénomination. Le leaker Fixed Focus Digital affirmait ainsi mi-décembre que l'appareil mobile serait en réalité baptisé iPhone 16E.

Cette supposition vient d'être réaffirmée sur le réseau social X, d'après certaines sources (non citées). Apple homogénéiserait ainsi les dénominations de ses iPhone et raccrocherait plus directement l'iPhone SE à la gamme en cours des iPhone, profitant de sa proximité de design.

Une question d'homogénéisation

S'il en aura des dimensions proches, il se limitera à un seul capteur photo de 48 mégapixels à l'arrière et disposera d'un port USB-C, désormais obligatoire en Europe. Il pourrait également profiter du bouton d'action introduit avec l'iPhone 15 Pro.

iPhone SE 4 : un style plus proche des iPhone récents ? (credit : 91Mobiles)

Il reste à connaître la question du prix. Proposé à un tarif sensiblement plus bas que la gamme iPhone, il devrait logiquement connaître une certaine inflation mais sans doute pas au point de rattraper l'iPhone de précédente génération qui reste généralement au catalogue d'Apple.

L'iPhone SE 4 / iPhone 16E reste pressenti pour un lancement durant le printemps 2025, avant l'arrivée de la gamme iPhone 17 à l'automne prochain.