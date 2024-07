On connaît déjà Apple pour ses SoC mobiles Apple Ax et ses processeurs ARM Apple Mx, ainsi que pour plusieurs puces dédiées dans ses accessoires (le SoC de ses montres connectées Apple Watch, la puce de communication des AirPods, la puce de sécurité des MacBook...).

La firme développe ses propres coeurs ARM pour le CPU ainsi que la partie graphique de ses plates-formes mais un élément important échappe encore à son expertise : le modem.

Modem Snapdragon X65 et ses composants RF dans l'iPhone 14 (Credit : iFixit)

Plus pour longtemps, peut-être. Apple travaille sur le sujet depuis plusieurs années et a monté une équipe d'experts pour pouvoir proposer un jour son propre modem 5G et se passer de ceux de Qualcomm, efficaces mais aux droits de licence conséquents.

Concevoir un modem n'est pas chose aisée mais savoir le régler finement pour qu'il soit à la fois sensible aux signaux faibles et capable de gérer les interférences sans laisser le débit s'effondrer est tout un art nécessitant des composants RF parfaitement calibrés.

Deux iPhone en modem 5G Apple en 2025

Développer un modem demande des années et Apple semble avoir plusieurs fois reporté son projet faute d'arriver à un résultat satisfaisant, ce qui fait les affaires de Qualcomm qui avait pu ainsi annoncer qu'il restait l'unique fournisseur pour quelques années encore avec ses modems Snapdragon.

Mais la firme de Cupertino a peut-être finalement surmonté les obstacles techniques. L'analyste Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple va introduire son premier modem 5G en 2025 avec une présence limitée à deux modèles : l'iPhone SE 4 et l'iPhone 17 Slim.

L'iPhone SE 4 apportera un certain nombre de nouveautés, à commencer par un design renouvelé abandonnant le format compact des générations précédentes tandis que l'iPhone 17 Slim est pressenti pour remplacer les iPhone Plus qui n'ont finalement pas rencontré le succès escompté après avoir eux-mêmes pris la place des iPhone Mini.

Une introduction en douceur pour tester le marché

Il préfigurera une évolution de l'iPhone vers plus de finesse et de légèreté, selon une stratégie qui commence à se répercuter dans plusieurs catégories de produits. En ne proposant son modem 5G maison que sur ces modèles, Apple pourra assurer une transition en douceur sans risquer l'accident industriel.

Le modem 5G d'Apple sera-t-il aussi performant et riche en bandes de fréquences supportées que les modems Snapdragon de Qualcomm ? Ce sera toute la question pour ne pas risquer de décevoir les consommateurs.