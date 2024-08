A côté de la gamme iPhone annuelle qui va passer à l'iPhone 16 en septembre, Apple propose en ouverture de gamme un modèle iPhone SE qui avait misé jusqu'à présent sur un format compact et des évolutions légères au fil de générations qui ne suivent pas un calendrier fixe, rendant les prévisions à leur sujet plus difficile.

Pour la quatrième génération de l'iPhone SE, la firme de Cupertino ferait tout de même franchement évoluer son modèle sur tous les plans. Il sera plus grand et plus proche du design de l'iPhone 14 avec un affichage passant de 4,7 pouces à 6,1 pouces, faisant disparaître le lecteur d'empreintes Touch ID en façade et intégrant une encoche avec reconnaissance faciale Face ID.

Compatible Apple Intelligence ?

Il conserverait un unique capteur photo à l'arrière mais avec un module passant potentiellement à 48 mégapixels, similaire à celui de l'iPhone standard, et l'on trouverait un processeur mobile récent à bord.

Rendu supposé de l'iPhone SE 4 (credit : 91Mobiles)

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg indique dans sa newsletter Power On que la dalle de l'iPhone SE 4 sera de type AMOLED mais aussi que le smartphone aura droit aux fonctionnalités d'Apple Intelligence, l'environnement IA qu'Apple doit lancer sur la gamme iPhone 16 avec iOS 18 (et sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, seuls modèles d'ancienne génération compatibles).

iPhone SE 4, toujours plus séduisant ?

Cela suggère la présence d'un processeur adapté et d'une quantité de RAM suffisante pour faire tourner l'intelligence artificielle générative directement sur l'appareil mobile, même si l'on ne sait pas si l'iPhone SE 4 permettra l'accès à toutes les fonctionnalités ou seulement à certaines.

Concernant le prix, il faudra sans doute s'attendre à une hausse au regard des multiples évolutions attendues mais Mark Gurman estime qu'il sera proposé à un tarif vers les 500 dollars, ce qui pourrait constituer une alternative intéressante pour disposer des capacités d'Apple Intelligence à moindre coût.