La gamme iPhone 16 d'Apple n'est plus très loin de sa fenêtre de lancement dans une peu plus d'un mois et les détails continuent d'affluer concernant les nouveaux modèles.

Les modèles iPhone 16 Pro et 16 Pro Max continueront de jouer de leur positionnement premium et les dernières rumeurs se concentrent sur une série d'améliorations autour de leur batterie.

Des capacités de batterie supérieures mais pas seulement

Selon un leaker chinois, les deux modèles verront la capacité de leur batterie respective augmenter légèrement :

3577 mAh (+9,3%) pour l'iPhone 16 Pro

(+9,3%) pour l'iPhone 16 Pro 4676 mAh (+5,74% pour l'iPhone 16 Pro Max

Cela devrait permettre à l'iPhone 16 Pro d'offrir une heure d'autonomie supplémentaire par rapport à l'iPhone 15 Pro mais il reste à voir si cette amélioration n'est pas associée aux besoins supplémentaires d'Apple Intelligence, l'environnement IA que proposera Apple avec iOS 18.

Toutefois, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient aussi profiter d'une technologie de batterie spécifique (stacked battery) améliorant la densité énergétique et sa durée de vie et dont la rumeur court (chez Apple et d'autres fabricants) depuis quelque temps.

La charge filaire et sans fil évoluera-t-elle aussi ?

Enfin, il y a toujours l'espoir de voir Apple se décider à augmenter la puissance de charge de ses smartphones pour aller plus loin que les sempiternels 27W, intéressants pour préserver la bonne santé de la batterie dans le temps qui mais font pâle figure face à ce que proposent les fabricants de smartphones Android (100W et plus).

On parle ici d'un passage à une charge filaire de 40W en USB-C, qui serait déjà bienvenue, et à une charge sans fil de 20W MagSafe au lieu des 15W de des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Mais tout ceci reste à confirmer.