Alors que tous les regards sont tournés vers les prochains modèles d'iPhone attendus à la rentrée 2025, des échos provenant des chaînes d'approvisionnement asiatiques sèment le doute sur la sérénité de la production de l'iPhone 17. Selon plusieurs analystes et sources industrielles, Apple rencontrerait des difficultés avec un composant clé : un nouveau traitement pour l'écran.

Un nouvel écran prometteur... et problématique

La rumeur prête à l'iPhone 17 un écran doté d'un revêtement inédit, décrit comme super antireflet et significativement plus résistant aux rayures que l'actuel Ceramic Shield. Une avancée alléchante sur le papier, mais qui causerait des maux de tête aux fournisseurs chinois d'Apple. Le problème résiderait dans l'application de cette nouvelle technologie d'écran sur les équipements de production existants. Le procédé ne serait pas encore fiable à grande échelle et aurait même échoué lors de tests de résistance (chutes, abrasion...).

Une situation d'autant plus préoccupante qu'une fois de plus, l'Union Européenne s'invite dans la danse : à compter du 20 juin, les smartphones devront être plus endurants et durables selon le pacte vert. Cela implique des smartphones à la résistance plus soutenue, ce que vise justement Apple avec son nouvel écran.

Quels risques pour le lancement ?

Si ces défis de fabrication ne sont pas surmontés rapidement, plusieurs scénarios pourraient impacter la sortie de l'iPhone 17. Il est important de souligner qu'il s'agit pour l'instant de risques potentiels remontés par des analystes, et non de certitudes :

Un retard dans la production de masse, qui pourrait décaler la date de lancement habituelle en septembre.

Un lancement à la date prévue, mais avec des stocks initiaux très limités, provoquant une pénurie rapide pour les premiers acheteurs.

rapide pour les premiers acheteurs. Une décision d'Apple de lancer l'iPhone 17 sans cette nouvelle technologie d'écran, en la reportant à une génération future (iPhone 18) ou en la réservant initialement à certains modèles (notamment l'iPhone 17 Pro) seulement si le problème persiste.



Ces difficultés pourraient donc perturber le calendrier de lancement ou la disponibilité du prochain smartphone phare d'Apple.

Apple sous pression

Le temps presse pour trouver une solution industrielle viable. Pour tenir son traditionnel calendrier de présentation et de commercialisation à l'automne, Apple doit généralement finaliser ses choix techniques et lancer la production de masse durant le deuxième ou troisième trimestre. La firme de Cupertino et ses partenaires sont donc sous pression pour fiabiliser le processus d'application de ce nouveau revêtement d'écran. Sans résolution rapide, le risque de voir le lancement de l'iPhone perturbé est bien réel, même si Apple a souvent su relever ce genre de défi industriel par le passé.