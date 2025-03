La marque Roomba d'aspirateurs robots de la firme iRobot reste une référence dans le secteur, après l'avoir dominé à ses débuts. Tout en ajoutant des fonctionnalités à ses produits, la firme a développé un système d'exploitation assurant cartographie, reconnaissance des lieux et des objets et optimisation des cycles de nettoyage.

Cependant, au fil des ans, de nombreux concurrents, dont beaucoup d'origine chinoise, ont investi le créneau avec des robots aspirateurs astucieux mais surtout beaucoup plus abordables.

Le marché croule de références diverses et plus ou moins pertinentes, ce qui a rendu iRobot et ses Roomba moins visible tout en poussant à une surenchère pour se démarquer.

iRobot et Amazon, une histoire sans lendemain

Comme dans d'autres secteurs, iRobot a cru pouvoir trouver son salut en s'adossant à un grand groupe. En l'occurence, Amazon avait annoncé son intention de racheter l'entreprise pour 1,7 milliard de dollars en 2022.

Plus qu'un intérêt soudain pour les robots aspirateurs, c'est surtout la plateforme iRobot OS qui intéressait Amazon avec l'idée de l'intégrer dans ses propres produits robotisés domestiques.

On se souvient qu'à cette époque, Amazon tentait de proposer un robot Astro à tout faire dans la maison et qui aurait pu hériter de certaines fonctions logicielles des Roomba, comme la cartographie du domicile.

Ces données auraient pu être associées à d'autres et contribuer à orienter toujours plus les consommateurs vers son activité d'e-commerce. Ces projets sont cependant tombés à l'eau avec les réticences des régulateurs internationaux qui ont justement craint de voir Amazon aspirer les données personnelles de ses clients jusqu'à la disposition de leur habitation mais aussi conduire à un abus de position dominante sur le segment des robots aspirateurs.

C'est désormais une question de survie

Le projet d'acquisition a donc été abandonné en 2024, mettant iRobot en difficulté. La firme avait aussitôt annoncé des réductions d'effectif, une baisse de ses dépenses R&D et l'abandon de certaines gammes qui cherchaient à étendre la marque vers de nouveaux produits (purificateurs d'air, robots tondeuses...).

En ce début 2025, la situation ne s'est pas vraiment améliorée et iRobot a averti que les 12 prochains mois seront décisifs pour sa survie. L'entreprise relève qu'elle dépendra du succès de ses gammes de robots à venir, bien sûr, mais aussi de sa capacité à trouver des financements et des conditions du marché, entre concurrence, conditions macroéconomiques et tarifs douaniers en hausse un peu partout.

Elle indique qu'il existe donc un doute significatif concernant sa capacité à faire face à toutes ces problématiques dans l'année qui vient, malgré les mesures déjà prises. Elle n'écarte d'ailleurs pas l'idée de tenter de se remettre en vente avec un nouveau repreneur...ou bien une seconde proposition d'Amazon, suggère The Register.