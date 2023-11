La société SpaceX d'Elon Musk a été la première à rendre concrète la possibilité commerciale d'un lanceur dont certains éléments peuvent être réutilisés à plusieurs reprises, réduisant sensiblement le coût des missions.

Cette solution fournie avec le lanceur Falcon 9 est particulièrement adaptée au lancement de grappes de petits satellites qui constitueront des constellations plus ou moins denses dans l'espace proche terrestre.

SpaceX met déjà à profit cette possibilité pour installer son réseau de communication par satellite Starlink mais elle répond en réalité à une évolution de l'industrie aérospatiale vers des satellites moins imposants, moins complexes et surtout moins coûteux.

Falcon 9 de SpaceX, la référence des lanceurs réutilisables

Le principe du lanceur réutilisable est désormais bien installé et et plusieurs pays veulent désormais leur propre alternative pour ne pas se retrouver prisonnier des technologies de SpaceX et de son calendrier très chargé.

L'Europe planche sur un programme Themis d'étage supérieur réutilisable associé à des moteurs de nouvelle génération Prometheus à poussée variable et espère pouvoir en disposer d'ici 2030.

De leur côté, plusieurs entreprises chinoises testent des projets de lanceur réutilisable, la Chine étant très demandeuse pour ce type de solution qui lui permettra d'accélérer ses multiples projets de missions spatiales.

Hyperbola-2Y, démonstrateur pour un lanceur réutilisable

Récemment, l'entreprise chinoise iSpace / Glory Space a testé un démonstrateur Hyperbola-2Y sur le pas de tir de Jiuquan, le faisant décoller puis atterrir en douceur.

Le démonstrateur haut de 17 mètres, alimenté par un mélange oxygène liquide / méthane (methalox) et propulsé par un moteur à poussée variable Focus-1, a réalisé un vol de 51 secondes l'amenant à 178 mètres d'altitude avant une descente en douceur et un atterrissage à l'aide de ses quatre pieds.

Ce type d'essai fait partie des étapes préparatoires dans le développement des lanceurs réutilisables. Les étapes suivantes consistent généralement en un décollage puis un atterrissage en deux points différents, avant de tester une mise en orbite.

Cette ultime étape concernera un lanceur finalisé Hyperbola-3 dont iSpace espère réaliser un premier tir d'essai en 2025 et une première démonstration de réutilisation un an plus tard. Le lanceur pourra envoyer une charge utile de 8,5 tonnes en orbite basse et la firme compte réaliser 25 tirs de lanceur Hyperbola-3 d'ici 2030.

SpaceX, source d'inspiration aux projets chinois

Parallèlement, la firme prépare un lanceur lourd Hyperbola-3B avec trois boosters capable d'envoyer 15 tonnes de charge utile en orbite basse. Une stratégie qui n'est pas sans rappeler celle de SpaceX et son lanceur loud Falcon Heavy, rappelle le site Spacenews.

iSpace n'est pas la seule entreprise chinoise à s'intéresser aux lanceurs réutilisables. Récemment, une autre société, Space Pioneer, a indiquer vouloir tester un lanceur Tianlong-3 d'ici début 2024.

Ces entreprises espèrent profiter de contrats d'approvisionnement pour la station spatiale chinoise Tiangong mais aussi pour le projet de constellation Guowang qui doit apporter à la Chine un réseau de communication par satellite concurrent de Starlink, toujours de SpaceX.