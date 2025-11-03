SpaceX a lancé avec succès la mission Bandwagon-4, plaçant en orbite 18 satellites. Parmi eux, Haven Demo, un démonstrateur technologique crucial pour la future station spatiale privée de la société Vast.

Ce vol partagé embarquait également un prototype de data center orbital soutenu par Nvidia, marquant une nouvelle étape dans la commercialisation de l'orbite basse.

Dans la nuit du 2 novembre 2025, un lanceur Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral, en Floride. Sa soute abritait 18 charges utiles hétéroclites, dont plusieurs préparent l'avenir de la présence humaine et des infrastructures dans l'espace.

Haven Demo : la première pierre d'un édifice orbital

Au cœur de cette mission se trouve le satellite Haven Demo, développé par la société aérospatiale américaine Vast. Il prépare la mise en orbite de stations spatiales orbitales privées qui prendront le relais de l'ISS après 2030.

Sa mission est de valider en conditions réelles les systèmes critiques qui équiperont Haven-1, la future station spatiale de l'entreprise. Sont ainsi testés la propulsion, les ordinateurs de vol ou encore les logiciels de navigation, des éléments indispensables à la survie et à l'autonomie d'un habitat orbital.

Plus qu'une station, tout un écosystème en gestation

Le projet de Vast est ambitieux. Si les tests de Haven Demo sont concluants, le lancement de la station Haven-1 est prévu dès la mi-2026. Cette dernière, capable d'accueillir jusqu'à quatre astronautes, deviendrait alors la toute première station spatiale privée et autonome de l'histoire.

Mais la mission Bandwagon-4 illustre une tendance plus large. Aux côtés du satellite de Vast, on trouve Starcloud-1, un prototype de data center spatial. Soutenu par Nvidia, ce projet vise à exploiter l'énergie solaire quasi illimitée et le vide spatial pour refroidir des processeurs surpuissants, une alternative potentiellement décarbonée aux centres de données terrestres, très gourmands en ressources.

Bandwagon-4, un "taxi pour l'espace" aux passagers variés

Le concept des missions "rideshare" de SpaceX, comme la série Bandwagon, s'affirme comme un modèle économique viable pour l'accès à l'espace. Il permet de mutualiser les coûts d'un lancement entre plusieurs clients aux besoins et aux budgets variés.

Ainsi, Bandwagon-4 transportait également des satellites pour l'Agence de Développement de la Défense sud-coréenne, pour des entreprises turques comme Fergani Space, ou encore pour la société de prévisions météorologiques Tomorrow Companies.

Fidèle à la stratégie de réutilisation de l'entreprise, le premier étage du Falcon 9 est revenu se poser en douceur sur Terre huit minutes après le décollage, prêt pour un futur vol.

Le succès de ces lancements partagés confirme non seulement la fiabilité technique de SpaceX, mais ouvre aussi la porte à une myriade de nouveaux acteurs, accélérant l'émergence d'une économie robuste en orbite basse.