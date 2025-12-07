C'est un fait inédit en plus de 25 ans d'opérations. Le 1er décembre 2025, la Station Spatiale Internationale (ISS) a atteint sa capacité d'accueil maximale, avec huit vaisseaux amarrés simultanément à ses différents modules.

Cet événement marque un pic d'activité sans précédent pour le complexe orbital, transformé en un véritable hub logistique et humain. La manœuvre finale a été la réinstallation du cargo Cygnus de Northrop Grumman, complétant ainsi ce tableau d'une coopération internationale à son apogée.

Comment cet "embouteillage orbital" a-t-il été possible ?

Atteindre cette configuration a nécessité un ballet logistique complexe, orchestré depuis le centre de contrôle de Houston. L'opération clé a été le déplacement temporaire du vaisseau cargo Cygnus-23 à l'aide du bras robotique Canadarm2. Cette manœuvre délicate a permis de libérer un passage sécurisé pour l'arrivée et l'amarrage du vaisseau russe Soyouz MS-28, qui transportait trois nouveaux membres d'équipage. La gestion de ces différents vaisseaux spatiaux illustre la précision requise pour opérer dans l'environnement orbital.

Une fois le Soyouz bien arrimé, le Cygnus a été méticuleusement réinstallé sur le port du module Unity, bouclant ainsi l'occupation totale des emplacements disponibles. Cette coordination sans faille entre la NASA, Roscosmos et Northrop Grumman démontre la maturité des opérations conjointes à bord de la station, même dans un contexte de trafic exceptionnellement dense.

Quels sont les vaisseaux actuellement amarrés à la station ?

Le parking orbital est pour le moins diversifié, reflétant la collaboration internationale au cœur du projet. On dénombre actuellement huit vaisseaux provenant des États-Unis, de la Russie et du Japon. La flotte comprend deux capsules Dragon de SpaceX : une pour le transport de fret (CRS-33) et une pour l'équipage (Crew-11). L'ISS accueille également le cargo américain Cygnus XL de Northrop Grumman et le nouveau véhicule de ravitaillement japonais HTV-X1 de la JAXA.

La flotte est complétée par quatre véhicules de Roscosmos. Deux vaisseaux Soyouz, les MS-27 et MS-28, assurent le transport des cosmonautes et astronautes, tandis que deux cargos Progress, les 92 et 93, s'occupent du ravitaillement de la section russe. Chaque port d'amarrage est donc occupé, des modules américains Harmony et Unity aux modules russes Prichal, Poisk et Zvezda.

Ce record cache-t-il des tensions en coulisses ?

Si cette pleine occupation est une vitrine technologique, elle survient dans un contexte de fortes interrogations sur l'avenir de la participation russe. Des sources internes à l'agence spatiale russe évoquent des dommages importants sur le pas de tir de Baïkonour utilisé pour les lancements Soyouz. Cet incident technique pourrait paralyser les futurs vols habités et de ravitaillement russes vers la station spatiale, une situation critique car seuls les cargos Progress peuvent ravitailler certains systèmes du segment russe.

Ce problème matériel, combiné aux tensions géopolitiques, alimente les spéculations sur une potentielle sortie anticipée du programme ISS par la Russie. Alors que la station est prévue pour être désorbitée autour de 2030, une interruption prolongée des lancements Soyouz pourrait fournir à Moscou l'argument parfait pour accélérer son retrait et se concentrer sur ses propres projets orbitaux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de personnes sont actuellement à bord de l'ISS ?

Avec l'arrivée du Soyouz MS-28, l'équipage de l'Expédition 73 est temporairement composé de dix membres. Ce nombre redescendra à sept après le départ du Soyouz MS-27, prévu pour le 8 décembre, qui ramènera sur Terre l'astronaute Jonny Kim et les cosmonautes Sergey Ryzhikov et Alexey Zubritsky.

Quelle est la mission de l'équipage de l'Expédition 73 ?

L'équipage de l'Expédition 73 est engagé dans une mission de longue durée axée sur la recherche scientifique. Les expériences menées couvrent des domaines variés comme la biologie, la physique des fluides en microgravité, l'étude du système cardiovasculaire humain ou encore l'observation des changements dans la formation de cristaux liquides.

Jusqu'à quand la Station Spatiale Internationale restera-t-elle en service ?

La NASA et ses partenaires internationaux prévoient de continuer les opérations de la station spatiale jusqu'à la fin de l'année 2030. Après cette date, le complexe orbital sera désorbité de manière contrôlée pour venir s'abîmer dans une zone inhabitée de l'océan Pacifique.