Cela fait un petit moment que le milliardaire Elon Musk n'est plus seulement un puissant capitaine d'industrie avec ses entreprises Tesla, SpaceX et plusieurs autres pépites.

Depuis l'acquisition du réseau social X qui lui apporte une immense visibilité, il exprime plus ouvertement ses orientations, et ce d'autant plus qu'il a offert un champ très large à la liberté d'expression, jusqu'à en être potentiellement problématique.

Récemment, le réseau social a fait office de chambre d'écho à la campagne présidentielle de Donald Trump qui a pu s'exprimer sur divers sujets malgré une série de problèmes techniques attribués à une attaque DDoS lancée au même moment.

Trump tend des perches à Elon Musk

Cela a été l'occasion d'affirmer ouvertement l'orientation républicaine d'Elon Musk mais aussi la capacité à mobiliser ses ressources en faveur de la campagne de Donald Trump.

Le candidat à l'élection présidentielle américaine n'est pas insensible à un tel soutien de poids pour sa campagne et s'est dit prêt à nommer Elon Musk comme conseiller dans son gouvernement, voire à lui accorder un poste, s'il venait à être élu en novembre.

Dans le même temps, Donald Trump n'a pas caché son intention de porter un coup aux ventes de voitures électriques en supprimant les aides d'Etat américaines à l'achat et qui peuvent aller jusqu'à 7500 dollars.

Tout en se disant favorable aux véhicules électriques, Trump a indiqué ne pas vouloir abandonner les véhicules thermiques et hybrides. Il veut décourager les importations de véhicules de l'étranger en imposant des taxes douanières fortes pour protéger l'industrie automobile américaine.

Pour accéder au marché US, il leur faudra impérativement bâtir des usines et recruter du personnel sur place. On retrouve ici sa thématique America First déclinée à différents pans de l'industrie.

Tesla et les conséquences de la politisation de son CEO

Cela ne l'empêche de se montrer critique à l'égard du groupe Alphabet / Google pour lequel il se dit favorable à un démantèlement pour mettre fin à son abus de position dominante.

Les déclarations et mèmes à répétition sur divers sujets d'Elon Musk ont conduit à compliquer l'image de marque de Tesla avec des consommateurs revendant leur véhicule ou refusant d'en acheter en réaction aux positions de l'homme d'affaires.

Devenir un soutien officiel de Trump pourrait encore compliquer les efforts du constructeur pour se maintenir à flot dans un marché difficile et embarrasser les investisseurs, surtout si la perfusion des aides publiques venait à être stoppée, ce qui préparerait alors un sévère recul des ventes.