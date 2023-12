Jackery fête Noël ! Jusqu'au 17 décembre, le leader mondial des solutions d'énergie portable et écologiques offre jusqu'à 47% de réduction sur sa boutique Amazon et son site officiel, ainsi que des surprises à débloquer tous les jours, comme des coupons cumulables.

Vous bénéficiez également d'une offre spéciale avec un panneau solaire 80W à 1 € seulement pour toute commande dépassant 699 €.

Grâce aux générateurs solaires portables Jackery, les guirlandes lumineuses et les décorations festives peuvent être alimentées par de l'énergie sans émission, afin que Noël puisse briller d'une lumière durable. Alors profitez-en, c'est votre dernière chance d'obtenir des réductions aussi intéressantes cette année !

Voici une petite sélection de générateurs électriques et de packs station + panneau solaire en promotion.





Voici la station d'énergie portable Jackery Explorer 1000.

Grâce à sa batterie lithium-ion à longue durée de vie et à grande capacité de 1002 Wh, elle peut fournir une puissance continue de 1000 W et 2000 W de surtension, et est adaptée pour plus de 90% des appareils électriques.

En y connectant 2 panneaux solaires SolarSaga 100 W (non inclus), vous pouvez la recharger de manière écologique en 8 heures seulement grâce au contrôleur de charge MPPT intégré, ou bien sur prise murale ou dans la voiture.

Elle est équipée de 3 sorties CA à onde sinusoïdale pure, 2 ports USB-C, 1 port USB A, 1 port Quick Charge 3.0 et un port voiture 12 V.

Vous n'aurez aucun problème de surchauffe, de court-circuit, de surintensité et de surcharge grâce au système de gestion de la batterie BMS.

Un écran LCD pratique affiche les données de charge et de décharge ainsi que le niveau de la batterie.

Le générateur est compact et léger (environ 9 kg) et est facile à transporter avec sa poignée robuste.

La station d'énergie portable Explorer 1000 est en ce moment au prix exceptionnel de 749 € au lieu de 1 249 €, soit une remise de 40% sur le site officiel Jackery. Livraison gratuite et rapide en 3 à 5 jours ouvrables.

D'autres générateurs électriques et solaires portables affichent une réduction, à savoir :

