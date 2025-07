Découvert il y a près de vingt ans, un minéral serbe surnommé la "vraie kryptonite" refait surface et agite le monde de l'énergie. Loin d'être une simple anecdote pour fans de Superman, la jadarite est aujourd'hui au centre des convoitises européennes. Poussée par une demande explosive en batteries et de récentes découvertes scientifiques, cette roche pourrait bien être la clé de la transition énergétique du continent.

L'étonnante histoire de la "kryptonite" serbe

L'aventure commence en 2004, lorsque des géologues de la société minière Rio Tinto découvrent un minéral inconnu dans le bassin de Jadar, en Serbie. Après analyse, sa formule chimique se révèle quasi identique à celle de la kryptonite décrite dans le film Superman Returns. L'engouement médiatique est immédiat. Derrière l'anecdote amusante se cache une découverte scientifique majeure : un minéral blanc qui, sous lumière ultraviolette, dévoile une lueur fluorescente rose-orange.

Échantillon de roche extrait du sol, contenant de la jadarite, exposé au Centre d’histoire naturelle de Svilajnac en Serbie.

Un trésor stratégique au cœur de l'actualité

Si la jadarite est si précieuse aujourd'hui, c'est que le contexte mondial a radicalement changé depuis 2004. L'Europe est engagée dans une course à la transition énergétique et cherche à tout prix à réduire sa dépendance aux importations de matières premières critiques. Le gisement serbe est devenu un enjeu majeur car il pourrait couvrir jusqu'à 90 % des besoins européens en lithium pour les véhicules électriques. Ce métal est en effet indispensable à la fabrication des batteries rechargeables modernes.

De nouvelles avancées ravivent l'intérêt

L'actualité autour de la jadarite est aussi alimentée par de récentes avancées scientifiques et techniques. Des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres viennent de publier une étude qui décode pour la première fois le "miracle géologique" nécessaire à sa formation. « C’est comme une recette de gâteau où chaque ingrédient, chaque étape, chaque degré compte », explique le Dr Francesco Putzolu, co-auteur de l'étude. Parallèlement, des chercheurs australiens ont mis au point un nouveau procédé pour extraire le lithium de manière plus propre et durable, répondant en partie aux critiques environnementales.

Bien qu’ayant une composition chimique presque identique à celle de la kryptonite, le minéral jadarite est de couleur blanche.

Crédits : The Trustees of the Natural History Museum, London

Un projet d'exploitation complexe et controversé

Le potentiel de la jadarite se heurte à une réalité de terrain complexe. Le projet d'exploitation mené par Rio Tinto a déclenché d'importantes manifestations en Serbie en raison des craintes pour les écosystèmes et les réserves d'eau, menant à une suspension du projet en 2022. Cependant, face à la pression croissante de la demande mondiale, les discussions ont repris, remettant ce dossier politique et environnemental au cœur de l'actualité.