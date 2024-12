Le constructeur Jaguar a déjà lancé un modèle électrique avec la Jaguar I-Pace mais il prépare une véritable évolution qui le plongera au coeur de la transition vers les nouvelles motorisations en s'offrant un style à nul autre pareil.

Les premières images du concept Jaguar Type 00 ont été diffusées, en attendant une présentation plus complète, dévoilant un style ambitieux inspiré par le slogan "Copy Nothing" imposant donc d'imaginer quelque chose de radicalement différent.

Les rendus dévoilent un berline GT massive semblant tirée d'un film de science-fiction, tout en longueur et mixant formes droites à l'avant et l'arrière et courbes étirées pour l'habitacle.

Un design en équilibre

Le concept se distingue par une calandre pleine massive seulement ornée des traits de lumière représentés par les feux avant et une grille à l'arrière entourée par une fine bande rouge qui fera office de feux arrières.

L'abandon du célèbre logo au profit du nom de marque à l'avant a suscité de vives critiques. Il apparaît cependant plus discrètement sur certaines parties du véhicule.

Le véhicule ne présente pas de lunette arrière et il faudra donc des caméras pour savoir ce qui passe à l'arrière. Les lignes épurées font la part belle à des roues aux jantes de grandes dimensions, un classique dans les concepts mais rarement repris tel quel dans les versions commerciales ensuite, et à un pare-brise sans montants visibles et qui semble entourer l'habitacle.

Un intérieur recherché

Le concept Jaguar Type 00 profitera également d'un intérieur épuré organisé autour des deux places avant, avec un volant ovale et une planche d'instruments large se prolongeant par un écran côté passager et un pont séparant les deux places, le tout avec des matériaux de choix : laiton, travertin et textile.

Jaguar promet déjà une autonomie de 430 miles (un peu moins de 700 km) et une capacité de charge rapide assurant une autonomie de 200 miles (320 km) après 15 minutes de charge, et une puissance de la motorisation électrique de 575 chevaux.

Il reste maintenant à voir ce que retiendra le constructeur de ce concept dans un modèle de production. D'autres concepts, dont une version GT 4 portes, seront dévoilés ultérieurement.