Le retour de l'agent secret le plus célèbre se fait attendre. IO Interactive a officialisé le report de son jeu d'action-aventure, 007 First Light, au 27 mai 2026. Initialement prévu pour mars, ce délai de deux mois est justifié par un besoin de "polissage supplémentaire".

Dans la foulée, le studio a dévoilé les configurations requises pour la version PC, et la note risque d'être salée pour de nombreux joueurs.

Pourquoi un tel report pour 007 First Light ?

Selon IO Interactive, le studio derrière la saga Hitman, le jeu est déjà entièrement jouable du début à la fin. Ce temps additionnel vise donc à peaufiner les détails de ce qui est décrit comme leur projet le plus ambitieux à ce jour. Ce report intervient après que des bandes-annonces de gameplay ont suscité des réactions mitigées chez certains fans, qui ont pointé du doigt des chutes de framerate et un usage jugé excessif du flou de mouvement.

Le studio assure que ce délai garantira le succès à long terme du titre. Le jeu racontera les origines d'un James Bond de 26 ans, incarné par l'acteur Patrick Gibson, et mettra en scène le chanteur Lenny Kravitz dans le rôle de l'antagoniste principal. C'est le premier jeu vidéo dédié à l'espion britannique depuis 007 Legends en 2012.

Quelle configuration PC pour incarner le jeune James Bond ?

C'est la douche froide pour une partie de la communauté. Pour jouer à 007 First Light en 1080p à 60 images par seconde, IO Interactive recommande une configuration musclée. Il faudra compter sur un processeur Intel Core i5 13500 ou AMD Ryzen 5 7600, mais surtout sur 32 Go de RAM et une carte graphique avec 12 Go de VRAM. Une exigence élevée, alors que le coût de la mémoire vive est en hausse, notamment à cause de la demande de l'industrie de l'IA.

L'accès au jeu reste heureusement possible pour les configurations plus modestes. Les prérequis minimums pour jouer en 1080p à 30 FPS sont plus accessibles : un processeur Core i5 9500K, 16 Go de RAM et une carte graphique de type GTX 1660 avec 8 Go de VRAM. Le jeu occupera par ailleurs 80 Go d'espace disque. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée pour les configurations 4K.

An important update regarding the release date of 007 First Light. pic.twitter.com/DLej5bLxun — 007 First Light (@007GameIOI) December 23, 2025

Quelles technologies pour sublimer l'expérience de jeu ?

Ces exigences matérielles s'expliquent en partie par un partenariat technologique avec NVIDIA. La version PC de 007 First Light bénéficiera d'améliorations exclusives, dont la technologie DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Cette technique d'upscaling par IA vise à améliorer considérablement les performances et l'immersion.

Le jeu mettra aussi en avant des techniques avancées pour les effets visuels, comme la fumée volumétrique, afin de donner vie à cette histoire d'origine inédite de l'agent 007. Le but est de proposer des scènes d'action cinématographiques et des gadgets fidèles à l'univers de l'espion, dans la lignée du savoir-faire d'IO Interactive.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la nouvelle date de sortie de 007 First Light ?

Le jeu est désormais prévu pour le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.

Qui incarne James Bond dans ce nouveau jeu ?

C'est l'acteur Patrick Gibson, connu pour ses rôles dans The OA et Dexter: Original Sin, qui prête ses traits au jeune agent secret.

Faut-il une machine de guerre pour jouer au jeu sur PC ?

Non, pas nécessairement. Si la configuration recommandée est très élevée (32 Go de RAM), la configuration minimale reste accessible avec 16 Go de RAM et une carte graphique comme la GTX 1660, permettant de jouer en 1080p.

James Bond, 007, PC, RAM