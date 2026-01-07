Le géant sud-coréen LG accélère sa stratégie dans l'univers du jeu vidéo. Loin de se cantonner à la simple qualité d'affichage de ses téléviseurs, la marque déploie un véritable écosystème dédié au gaming sans console ni PC.

L'annonce phare du CES est double : un partenariat stratégique avec Razer pour une manette d'un nouveau genre et l'élargissement du catalogue de son Gaming Portal.

Quelle est cette nouvelle manette signée Razer ?

C'est la star de l'annonce. La Razer Wolverine V3 Bluetooth est la toute première manette à recevoir la certification "Designed for LG Gaming Portal". Conçue en collaboration étroite avec LG, elle est tout simplement présentée comme la manette la plus rapide du monde pour le jeu sur téléviseur.

Sa promesse technique est simple : un temps de réponse inférieur à 3 millisecondes grâce à une connexion Bluetooth à ultra faible latence. Attention, cette performance n'est atteignable qu'avec les téléviseurs LG compatibles. Elle intègre aussi des sticks TMR (Tunnelling Magnetoresistive), plus précis et moins énergivores que les technologies Hall Effect, garantissant une absence totale de "stick drift".

Que signifie le label "Designed for LG Gaming Portal" ?

LG ne se contente pas de s'associer à un nom prestigieux. La marque lance un véritable programme de certification officiel pour les périphériques tiers. L'objectif est limpide : garantir une expérience utilisateur irréprochable sur sa plateforme de jeu intégrée.

Ce label assure une interopérabilité parfaite, une connectivité optimisée et surtout une latence minimale entre la manette et l'environnement logiciel du Gaming Portal. C'est une manière de standardiser la qualité et de rassurer les joueurs qui se tournent vers le jeu dématérialisé, directement sur leur écran de salon.

Quels nouveaux jeux enrichissent l'écosystème ?

Pour accompagner cette ambition matérielle, LG muscle son offre logicielle. La firme annonce l'arrivée de nouveaux titres directement accessibles via son portail sur les TV tournant sous le système webOS. Pour LG, il s'agit d'attirer à la fois les joueurs passionnés et le public plus occasionnel.

Parmi les ajouts, on retrouve le très populaire Just Dance Now d'Ubisoft, jouable simplement avec la télécommande Magic Remote, ainsi que le jeu de course Asphalt Legends Unite. LG s'associe également à Volley pour intégrer des jeux à commande vocale comme Jeopardy!, diversifiant ainsi les manières d'interagir.

Quelle est la stratégie de LG sur le long terme ?

Ces annonces ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans une stratégie de fond visant à faire des téléviseurs LG la plateforme de référence pour le jeu sans console. La marque a bien compris que le cloud gaming est une tendance lourde, capable de séduire des millions de joueurs qui ne souhaitent pas investir dans un PC ou une console dédiée.

En maîtrisant à la fois le matériel (écrans OLED 4K 120Hz), le logiciel (Gaming Portal) et désormais les périphériques certifiés, LG verrouille son écosystème. La marque veut offrir une expérience premium et intégrée, où la simplicité d'accès et la performance sont les maîtres-mots pour des services comme Nvidia GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming.

Foire Aux Questions (FAQ)

La manette Razer Wolverine V3 BT est-elle exclusive aux TV LG ?

Non, elle fonctionne comme une manette Bluetooth standard sur d'autres appareils, y compris d'autres téléviseurs ou des PC. Cependant, sa performance d'ultra-faible latence est une exclusivité réservée aux téléviseurs LG compatibles équipés de la plateforme webOS.

Faut-il une console pour jouer aux nouveaux jeux annoncés ?

Non, et c'est tout l'intérêt de la démarche de LG. Les jeux comme Just Dance Now ou ceux accessibles via les plateformes de cloud gaming sont lancés directement depuis l'interface du téléviseur, sans nécessiter de matériel de jeu supplémentaire.

Quand cette nouvelle manette sera-t-elle disponible ?

Pour l'instant, ni la date de sortie précise ni le prix de la Razer Wolverine V3 Bluetooth n'ont été finalisés et communiqués par les deux entreprises. Des annonces sont attendues dans les prochains mois.