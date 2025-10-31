Le solaire a un problème majeur. Un problème d'espace. Pour produire massivement de l'énergie, il faut recouvrir des hectares de panneaux plats. C'est un obstacle majeur, surtout quand la demande en électricité explose à cause de l'IA. Une startup texane, Janta Power, pense avoir résolu l'équation en regardant vers le ciel. Fini l'étalement, place à la verticale.

Qu'est-ce qu'une tour solaire 3D ?

L'idée, inspirée des arbres et des gratte-ciels, est simple : construire en hauteur. Il s'agit de tours verticales (un modèle de 5 kW mesure 5 mètres de haut) où les panneaux sont empilés. L'ensemble pivote sur un seul axe pour suivre la course du soleil.





Janta Power affirme que ce design permet d'installer trois fois plus de capacité de production sur la même surface au sol qu'une installation classique.

L'efficacité est-elle vraiment au rendez-vous ?

La réponse est oui, et c'est très malin. Les panneaux plats classiques ont un pic de production à midi. Les tours verticales, elles, sont conçues pour capter la lumière rasante du matin et de l'après-midi.

Résultat : elles génèrent deux pics de production (matin et soir), pile quand le réseau en a le plus besoin. L'entreprise annonce une efficacité 50% supérieure aux panneaux plats traditionnels et 25% de plus que les trackers solaires classiques.

Qui finance et utilise cette technologie ?

Janta Power vient de lever 5,5 millions de dollars, un tour de table mené par MaC Venture Capital. Cet argent va permettre d'industrialiser la production. Les clients ciblés sont les gros consommateurs d'énergie avec peu d'espace : data centers, hôpitaux, et surtout les aéroports.





Des projets pilotes sont déjà en cours avec les aéroports de Munich et Dallas-Fort Worth. L'entreprise soigne même l'esthétique, permettant aux clients de personnaliser les tours.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces tours sont-elles solides ?

Oui. Les structures sont fabriquées au Texas et conçues pour résister à des vents de 170 km/h (110 mph) à Dallas, et jusqu'à 225 km/h (140 mph) pour des zones comme Houston.

D'où vient cette idée ?

Du fondateur, Mohammed Njie. Originaire de Gambie, il a été marqué par les coupures d'électricité constantes et voulait trouver une solution durable qui ne sacrifie pas l'espace au sol.

Ces tours solaires sont-elles plus esthétiques ?

C'est un des arguments de vente. Janta Power sait que les rangées de panneaux peuvent être moches. Les tours peuvent être personnalisées avec des revêtements en aluminium ou polycarbonate pour un look plus élégant ou pour afficher des logos.