C'est la fin d'une ère pour l'exploration de Vénus. L'agence spatiale japonaise (JAXA) a annoncé ce mardi 28 octobre la fin officielle de sa mission Akatsuki ("Aube").

Le contact avec la sonde, qui étudiait le climat de Vénus, a été perdu en avril 2024. Après plus d'un an de tentatives de récupération infructueuses, l'agence a déclaré la mission terminée. Vénus est désormais orpheline, sans aucun engin spatial actif en orbite autour d'elle pour la première fois depuis des années.

Quel a été le parcours incroyable d'Akatsuki ?

Le destin d'Akatsuki (littéralement “l'aube” en japonais) n'a jamais été un long fleuve tranquille. Lancée en 2010 pour un budget de 300 millions de dollars, cette mission était la première exploration planétaire du Japon. Elle a failli tourner au désastre immédiat.



Une défaillance moteur lors de son approche initiale l'a condamnée à dériver cinq années durant autour du Soleil. Il a fallu toute l'ingéniosité des ingénieurs de la JAXA pour finalement l'insérer en orbite vénusienne en 2015, exploit réalisé avec cinq ans de retard en utilisant uniquement les propulseurs de contrôle d'attitude.

Qu'a découvert la sonde sur l'enfer vénusien ?

Malgré cet échec initial et la perte de deux caméras infrarouges en 2016, la sonde a triplé sa durée de vie nominale de 4,5 ans, opérant pendant près de 9 ans. Ses instruments ont scruté la "super-rotation" de l'atmosphère de Vénus, où les nuages (entre 50 et 70 km d'altitude) filent à une vitesse 60 fois supérieure à celle de la planète elle-même.





Les données d'Akatsuki ont révélé que cette rotation folle était maintenue par le chauffage solaire. Elle a aussi repéré une immense vague atmosphérique en forme d'arc, causée par les montagnes à la surface de la planète. Au total, la mission a généré 178 publications scientifiques.

Vénus restera-t-elle longtemps seule ?

La perte d'Akatsuki laisse un vide. La précédente sonde, Venus Express de l'ESA, s'est tue en 2014. Akatsuki était le seul satellite actif, et la JAXA n'a pas de successeur immédiat. La relève n'est pas pour tout de suite.





L'ESA prépare EnVision et la NASA prépare deux missions majeures : DAVINCI (une sonde atmosphérique) et VERITAS (un orbiteur radar). Cependant, ces missions, prévues pour 2030 et 2031, sont elles-mêmes menacées par des coupes budgétaires drastiques au sein de la NASA, laissant l'exploration de notre voisine la plus proche dans une grande incertitude.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi la JAXA a-t-elle attendu si longtemps pour annoncer la fin ?

Le contact a été perdu en avril 2024. L'agence a passé plus d'un an à tenter de rétablir la communication, espérant une reprise. Ils ont officiellement cessé les opérations fin octobre 2025, concluant que la récupération était impossible.

Qu'est-ce que la "super-rotation" de Vénus ?

C'est un phénomène où l'atmosphère de Vénus tourne incroyablement vite (un tour en 4 jours terrestres), alors que la planète elle-même est très lente (un jour vénusien = 243 jours terrestres). Les vents y atteignent des vitesses de Shinkansen (train à grande vitesse japonais).

Quelle était la mission d'Akatsuki ?

Également appelée Venus Climate Orbiter, sa mission était d'étudier le climat et l'atmosphère de Vénus (dynamique des nuages, super-rotation, et même la recherche d'éclairs) pour comprendre pourquoi elle est devenue un tel enfer par rapport à la Terre.