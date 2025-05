On commence avec l'enceinte Bluetooth connectée JBL Authentics 300.

Équipée de deux tweeters de 25 mm et d’un woofer de 5,25 pouces, elle délivre jusqu’à 100 W de puissance avec une réponse en fréquence allant de 45 Hz à 20 kHz, pour un son stéréo riche, des basses profondes et un bel équilibre sur tous les styles musicaux.



Grâce à sa batterie lithium-ion de 4800 mAh, elle offre jusqu’à 8 heures d’autonomie et se recharge en moins de 3h30.

Côté connectivité, elle est compatible WiFi 6, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect, et permet d’utiliser simultanément les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Vous pouvez également personnaliser votre écoute via l’application JBL One avec des réglages précis des basses et des aigus.

Retrouvez l'enceinte JBL Authentics 300 à 247,99 € au lieu de 399 € (prix officiel), soit une remise de 38 % sur Amazon.



On passe maintenant au pack station électrique portable AFERIY P210 + panneau solaire 400W.

La station associe une batterie haute capacité de 2048 Wh à un panneau solaire pliable de 400 W, offrant ainsi une source d’énergie fiable et autonome, idéale pour vos activités en extérieur ou comme solution de secours.

Avec une puissance de sortie continue de 2400 W (et un pic à 4800 W), le générateur est capable d’alimenter la plupart des appareils électroménagers et électroniques courants.

Doté de 13 ports de sortie, il peut faire fonctionner plusieurs appareils simultanément sans risque de surcharge. Il propose aussi plusieurs options de recharge : prise secteur (220-240 V, 2400 W), entrée solaire XT90 (jusqu’à 500 W / 50 V, compatible avec les panneaux AFERIY), et prise allume-cigare 12 V.

Un écran LCD indique en temps réel le niveau de la batterie, la puissance consommée, l’apport énergétique et d’autres données essentielles pour une gestion optimale.

Vous pouvez obtenir le pack station électrique AFERIY P210 + panneau solaire 400W à 1 228 € grâce au coupon à cocher sur Amazon en ce moment.

Pour information, le site officiel indique un prix de base de 959 € pour la station et 599 € pour le panneau solaire.





Enfin, on termine avec le POCO X7 5G - 12 + 512 Go.

Il est équipé d'un grand écran AMOLED CrystalRes incurvé de 6,67 pouces, affichant une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, il embarque le puissant processeur Dimensity 7300-Ultra gravé en 4 nm, qui allie performance et efficacité énergétique.

Côté photo, son module triple caméra de 50 MP permet de capturer des clichés nets et lumineux, tandis que sa batterie de 5 110 mAh compatible avec la charge rapide 45 W assure une excellente autonomie au quotidien.

Enfin, grâce à sa certification IP68, il est parfaitement protégé contre l’eau et la poussière.

Le POCO X7 5G - 12 + 512 Go est disponible en gris, noir ou vert à 229,78 € sur AliExpress, soit une remise de 34 % par rapport à son prix officiel de 353 €. La livraison depuis l'Allemagne est gratuite.



À découvrir également sur GNT :