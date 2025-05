Voici tout d'abord l'Asus Vivobook S 15 Copilot+ S5507QA-MA012W.

Il est doté d'un écran Asus Lumina OLED 3K de 15,6 pouces offrant une résolution de 2880 x 1620, pixels un espace colorimétrique DCI-P3 à 100 %, une luminosité de 600 nits, un rafraîchissement de 120 Hz et une réduction de la lumière bleue certifiée.

Animé par le processeur Snapdragon X1P 42 100, le PC offre une fréquence d’ensemble de 3,4 GHz et un mode simple cœur à 4 GHz. Son architecture octa-core assure un multitâche fluide. Grâce à la technologie Qualcomm AI Engine et à son NPU Hexagon délivrant jusqu’à 45 TOPs, l’IA réagit en temps réel, tout en maintenant une consommation optimisée. Côté graphismes, le GPU Adreno intégré assure un rendu visuel exceptionnel, idéal pour le montage vidéo, le design ou les jeux.

Le Vivobook S 15 embarque un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go couplé à 16 Go de mémoire LPDDR5X, et intègre également le WiFi 7 ultra-rapide et le Bluetooth 5.4.

Enfin, l'IA Copilot+ intégré apprend de vos habitudes pour vous proposer des raccourcis intelligents et anticiper vos besoins au quotidien.

Retrouvez l'Asus Vivobook S 15 Copilot+ S5507QA-MA012W à 729,99 € au lieu de 799 € en ce moment sur Amazon (prix conseillé 1 199,99 €).



Ces autres modèles Asus sont également en vente flash sur Amazon en ce moment :

