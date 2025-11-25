Le couperet est tombé via la dernière feuille de route officielle du constructeur, et il ne fera pas plaisir à tout le monde. Si vous attendiez impatiemment les nouveautés de la prochaine interface maison pour rafraîchir votre Xiaomi 12T, il va falloir se faire une raison.

Le géant de la tech a tranché dans le vif, créant une scission surprenante au sein d'une même gamme de produits, laissant une partie des utilisateurs sur le carreau alors que leurs voisins de gamme profitent des dernières innovations.

Pourquoi le Xiaomi 12T est-il exclu de la liste ?

La raison est purement industrielle et, disons-le, assez frustrante pour le consommateur européen. Le Xiaomi 12T paie ici le fait de ne pas avoir de "jumeau" direct sur le marché chinois.

Chez ce fabricant, le développement des roms internationales dépend souvent de l'existence d'un modèle équivalent en Chine. Sans alter ego dans l'Empire du Milieu pour justifier le développement des pilotes et de l'adaptation du noyau, le modèle global se retrouve orphelin. C'est ce qui explique pourquoi il ne goûtera jamais aux fonctionnalités d'Android 16, restant figé sur la version 15. Ce n'est pas un problème de puissance brute, mais une logique de rationalisation des coûts de développement qui frappe durement ce modèle spécifique.

Le modèle Pro est-il logé à la même enseigne ?

C'est là tout le paradoxe de cette annonce. Le modèle Pro s'en sort avec les honneurs et recevra bien HyperOS 3 dans les mois à venir. Pourquoi cette différence de traitement ?

Tout simplement parce qu'il possède un cousin technique en Chine, le Redmi K50 Ultra. Cette filiation lui sauve la mise. Les ingénieurs ayant déjà travaillé sur le portage pour le modèle chinois, l'adaptation pour la version internationale est beaucoup plus simple. Le cycle des mises à jour majeures continue donc pour la version Pro, créant un décalage technologique de plus en plus visible entre deux appareils sortis pourtant simultanément.

Mon smartphone devient-il obsolète pour autant ?

Pas de panique, votre téléphone ne va pas cesser de fonctionner du jour au lendemain. Même s'il est privé des nouvelles fonctionnalités d'interface, le suivi logiciel concernant la sécurité n'est pas mort.

Le constructeur s'est engagé sur une période de support de trois ans qui devait donc courir jusqu'en octobre 2025 pour les correctifs de sécurité. Les patchs étant basés sur une publication trimestrielle, le Xiaomi 12T devrait donc malgré tout avoir droit à au moins une mise à jour de sécurité.

La version actuelle basée sur Android 15 reste extrêmement stable et compatible avec l'immense majorité des applications du Play Store. C'est une fin de cycle pour les fonctionnalités, mais certainement pas pour l'usage quotidien de l'appareil.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la dernière version majeure pour le 12T ?



L'appareil terminera sa carrière sur HyperOS 2.2, qui est basé sur Android 15. Il ne passera pas à la version supérieure, contrairement à la version Pro.

Jusqu'à quand mon téléphone sera-t-il sécurisé ?



Les correctifs de sécurité continueront d'être déployés jusqu'en octobre 2025, respectant ainsi l'engagement initial de trois ans de support de la marque.

Est-il possible que Xiaomi change d'avis ?



C'est techniquement possible, car les listes sont parfois ajustées, mais c'est hautement improbable. L'absence de tests en interne montre que le développement a été stoppé.