Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, revient à un rôle opérationnel en tant que co-PDG de Project Prometheus.

Cette nouvelle startup IA, qu'il finance en partie, démarre avec un financement colossal de 6,2 milliards de dollars et se concentre sur l'économie physique, notamment l'ingénierie et la fabrication.

Un retour aux affaires stratégiques

Jeff Bezos n'est pas seul aux commandes. Il partagera la direction de Project Prometheus avec Vik Bajaj, un scientifique qui a notamment travaillé au sein de Google X, le laboratoire de recherche avancée de Google.

C'est le premier poste exécutif officiel pour Bezos depuis qu'il a quitté la direction d'Amazon il y a quatre ans, même s'il reste très impliqué dans sa société aérospatiale Blue Origin, où son titre officiel est celui de fondateur.

Le financement de démarrage de 6,2 milliards de dollars, provenant en partie de Bezos lui-même, place d'emblée Project Prometheus parmi les jeunes entreprises les mieux financées au monde. Cette mise de fonds massive signale des ambitions considérables dans un secteur de l'IA déjà très concurrentiel.

L'IA pour l'économie physique

Contrairement à de nombreuses startups focalisées sur les chatbots ou le traitement du langage, Project Prometheus vise un créneau différent : l'application de l'IA à l'économie physique.

Les détails restent limités, mais la société se concentrera sur l'ingénierie et la fabrication dans des domaines variés tels que l'informatique, l'automobile et l'aérospatiale.

Ce positionnement est cohérent avec l'intérêt marqué de Bezos pour les technologies spatiales via Blue Origin. L'objectif serait de développer des systèmes d'IA capables d'apprendre du monde physique, et pas seulement des données numériques.

Cela pourrait impliquer des applications en robotique, en conception de médicaments ou en découverte scientifique, à l'instar d'autres entreprises comme Periodic Labs qui utilise des robots pour mener des expériences à grande échelle.

Une équipe déjà constituée

Bien que discrète sur ses opérations et sa date de création exacte, la startup aurait déjà recruté près de 100 employés. Selon les informations disponibles, Project Prometheus a débauché des chercheurs et ingénieurs de premier plan issus des poids lourds du secteur, notamment OpenAI, DeepMind (Google) et Meta.

Cette stratégie de recrutement agressive montre la volonté de rattraper rapidement les acteurs établis. En entrant sur ce marché, Bezos se place en concurrence directe non seulement avec les géants de la tech, mais aussi avec d'autres milliardaires comme Elon Musk et sa propre société xAI.

La question reste de savoir si les travaux de Prometheus entreront en synergie ou en conflit avec les propres efforts d'Amazon dans l'IA.