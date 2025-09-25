Oubliez l'image de l'adolescent solitaire enfermé dans sa chambre. En 2025, le jeu vidéo en France est une pratique de masse, mature et mixte. C'est le constat sans appel de la dernière étude "Les Français et le jeu vidéo" publiée par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) et réalisée par Médiamétrie.

Avec un nombre record de 40 millions de joueurs, dont 76% s'adonnent à leur passion au moins une fois par semaine, le gaming s'est profondément ancré dans le quotidien, faisant voler en éclats les idées reçues les plus tenaces.

Le gaming, une affaire de jeunes ? Plus maintenant !

Le premier cliché qui s'effondre est celui de l'âge. Non, le jeu vidéo n'est plus un loisir réservé aux plus jeunes. L'étude révèle que l'âge moyen du joueur en France est désormais de 40 ans. Les adultes représentent en effet 88 % des pratiquants, soit 35,4 millions de personnes. La répartition par tranches d'âge confirme cette tendance de fond :





90 % des 25-34 ans jouent.

75 % des 35-49 ans sont également joueurs.

Près de la moitié des 65-80 ans (49 %) s'adonnent aux jeux vidéo.

Une démocratisation spectaculaire quand on se souvient qu'au début des années 2000, seuls 20 % des Français jouaient.

Le jeu vidéo est-il encore un bastion masculin ?

C'est l'autre enseignement majeur de cette étude : la parité est quasiment atteinte. Les joueuses représentent désormais 49 % de l'ensemble des gamers. Le phénomène est encore plus marqué chez les jeunes générations, puisque les femmes sont majoritaires (55 %) dans la tranche des 16-30 ans. Cette féminisation s'accélère, avec 800 000 nouvelles pratiquantes recensées sur la seule année 2025.



Si les préférences de genres montrent encore de légères divergences, les femmes plébiscitent tout autant que les hommes les jeux casual (39 %), de stratégie (28 %) et les RPG (27 %).

Le gamer, un solitaire asocial ? Un mythe qui s'effondre.

Au lieu d'être considéré comme un divertissement isolant, le jeu vidéo se révèle être un puissant vecteur de lien social. Environ deux tiers des joueurs affirment jouer en compagnie, que ce soit sur internet avec des amis ou en personne avec la famille. Fait encore plus parlant, 60 % des joueurs déclarent avoir établi de véritables liens d'amitié grâce à leur hobby. Ce taux atteint un sur deux parmi les membres de la Génération Z.





Le jeu vidéo sert aussi de lien intergénérationnel. Trois parents sur quatre affirment s'amuser avec leurs enfants, essentiellement pour le plaisir de partager des instants agréables. Cette passion se manifeste également par une aspiration professionnelle grandissante, 43% des jeunes de 19 à 24 ans ayant considéré une profession dans ce secteur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le temps de jeu moyen en France ?

Le temps de jeu hebdomadaire moyen pour les joueurs réguliers a augmenté de 38 minutes en un an, pour atteindre 7 heures et 55 minutes en 2025. Cette augmentation s'explique notamment par la diversité des supports, les joueurs utilisant en moyenne 2,2 plateformes différentes (smartphone, console, PC).

Les parents contrôlent-ils la pratique de leurs enfants ?

Oui, mais il y a une marge de progression. L'étude montre que si 95 % des parents connaissent l'existence des systèmes de contrôle parental, seuls 51 % déclarent les utiliser activement. Cependant, plus des deux tiers des parents affirment superviser les habitudes de jeu de leurs enfants.

Quels sont les genres de jeux les plus populaires en France ?

Les jeux "casual" (puzzles, jeux de réflexion) restent les plus populaires et sont plébiscités par 39 % des joueurs. Ils sont suivis par les jeux de stratégie (28 %), les jeux de course (27 %) et les jeux de rôle (RPG), également à 27 %.