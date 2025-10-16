La Fnac prend de l'avance sur les fêtes et lance l'opération "Le jeu nous réunit" : jusqu'au au 5 novembre inclus, 10 € sont offerts en chèque-cadeau aux adhérents pour tout achat de 50 € ou plus dans le rayon Jeux et Jouets avec le code KIDS25.
D'autres promotions sont également disponibles pour tout le monde à cette occasion :
➡️ Jouets variés : Achetez un jouet, le deuxième est à -50% (sur une sélection de plus de 3 000 articles).
➡️ Jeux de société et puzzles : Pour deux jeux achetés, le troisième est offert.
➡️ LEGO : Achetez une boîte de LEGO, la deuxième est à -50% (sur une sélection).
➡️ Funko Pop! : Pour deux figurines achetées, la troisième est offerte.
Parmi les articles faisant partie de la sélection, on peut retrouver :
- Pack 3 voitures Carrera Mario Kart 8 à 16,99 € + 2ème jouet à -50%
- Véhicule Hot Wheels Monster Trucks 1/24 Modèle aléatoire à 19,99 € + 2ème jouet à -50%
- Robot éducatif Vtech Switch & Go Dinos Steel Le super Ptérodactyle à 22,99 € + 2ème jouet à -50%
- Jeu de tir Nerf Bow Minecraft à 24,99 € + 2ème jouet à -50%
- Voiture radiocommandée à construire Turbo Challenge BMW M8 GTE à 37,99 € + 2ème jouet à -50%
- Set de 2 Talkies-Walkies Vtech Kidi Explorer à 39,99 € + 2ème jouet à -50%
- Robot éducatif Vtech Switch & Go Combo Trio Le Méga T-Rex SOS 3 en 1 à 44,99 € + 2ème jouet à -50% + jusqu'à 20 € remboursés jusqu'au 30/11
- Voiture télécommandée à construire Turbo Challenge Kit Ferrari SF1000 à 44,99 € + 2ème jouet à -50%
- Jeu éducatif Vtech Super console turbo pilote à 48,99 € + 2ème jouet à -50%
- LEGO City 60414 La caserne et le camion de pompiers à 64,99 € + 2ème LEGO à -50% + 10€ offerts avec le code KIDS25 pour les adhérents
- LEGO Star Wars 75356 Le Super Destroyer Stellaire de classe Executor à 69,99 € + 2ème LEGO à -50% + 10€ offerts avec le code KIDS25 pour les adhérents
- Appareil photo enfant Vtech Kidizoom Duo FX Bleu à 73,99 € (ou rose à 79,99 €) + 2ème jouet à -50% + 10€ offerts avec le code KIDS25 pour les adhérents
- Montre Vtech KidiZoom Smartwatch DX4 Bleu à 74,99 € + 2ème jouet à -50% + 10€ offerts avec le code KIDS25 pour les adhérents
- Tablette Vtech Storio Max XL 2.0 Bleu à 149,99 € + 2ème jouet à -50% + jusqu'à 20 € remboursés jusqu'au 30/11 + 10€ offerts avec le code KIDS25 pour les adhérents
Retrouvez tous les jeux et jouets de la sélection sur la page de l'opération "Le jeu nous réunit" de la Fnac.
Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec PC portable ASUS VivoBook 18 M1807, écran PC gaming MSI MAG QD-OLED 26,5" et Xiaomi 14T 512 Go ou encore l'offre spéciale Amazon sur le projecteur Yaber T2 !