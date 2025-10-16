La Fnac prend de l'avance sur les fêtes et lance l'opération "Le jeu nous réunit" : jusqu'au au 5 novembre inclus, 10 € sont offerts en chèque-cadeau aux adhérents pour tout achat de 50 € ou plus dans le rayon Jeux et Jouets avec le code KIDS25.

D'autres promotions sont également disponibles pour tout le monde à cette occasion :

➡️ Jouets variés : Achetez un jouet, le deuxième est à -50% (sur une sélection de plus de 3 000 articles).

➡️ Jeux de société et puzzles : Pour deux jeux achetés, le troisième est offert.

➡️ LEGO : Achetez une boîte de LEGO, la deuxième est à -50% (sur une sélection).



➡️ Funko Pop! : Pour deux figurines achetées, la troisième est offerte.

Parmi les articles faisant partie de la sélection, on peut retrouver :

Pack 3 voitures Carrera Mario Kart 8 à 16,99 € + 2ème jouet à -50%

Retrouvez tous les jeux et jouets de la sélection sur la page de l'opération "Le jeu nous réunit" de la Fnac.

