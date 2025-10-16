La Fnac prend de l'avance sur les fêtes et lance l'opération "Le jeu nous réunit" : jusqu'au au 5 novembre inclus, 10 € sont offerts en chèque-cadeau aux adhérents pour tout achat de 50 € ou plus dans le rayon Jeux et Jouets avec le code KIDS25.

Fnac - Le jeu nous re?unit (2)

D'autres promotions sont également disponibles pour tout le monde à cette occasion :

➡️ Jouets variés : Achetez un jouet, le deuxième est à -50% (sur une sélection de plus de 3 000 articles).

➡️ Jeux de société et puzzles : Pour deux jeux achetés, le troisième est offert.

➡️ LEGO : Achetez une boîte de LEGO, la deuxième est à -50% (sur une sélection).

➡️ Funko Pop! : Pour deux figurines achetées, la troisième est offerte.

Fnac - Le jeu nous re?unit

Parmi les articles faisant partie de la sélection, on peut retrouver :

Pack 3 voitures Carrera Mario Kart 8

Turbo Challenge BMW M8 GTE

LEGO Star Wars 75356 Le Super Destroyer Stellaire de classe Executor

Tablette Vtech Storio Max XL 2.0.

Retrouvez tous les jeux et jouets de la sélection sur la page de l'opération "Le jeu nous réunit" de la Fnac.

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec PC portable ASUS VivoBook 18 M1807, écran PC gaming MSI MAG QD-OLED 26,5" et Xiaomi 14T 512 Go ou encore l'offre spéciale Amazon sur le projecteur Yaber T2 !