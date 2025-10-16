PC portable ASUS VivoBook 18 M1807

Avec son large écran de 18 pouces WUXGA (1920 x 1200) au taux de rafraîchissement de 144Hz, il garantit une image fluide et détaillée, idéale pour le travail, le multimédia ou le divertissement.

Propulsé par un processeur Ryzen 7 260 (8 cœurs, jusqu’à 5,1 GHz) et épaulé par 32 Go de mémoire DDR5, le VivoBook 18 offre des performances fiables et réactives, idéales pour le multitâche et les applications les plus exigeantes.

Sa carte graphique AMD Radeon gère efficacement l’affichage et le traitement visuel, tandis que son SSD de 1 To assure un stockage rapide et spacieux.

Retrouvez l'ASUS VivoBook 18 M1807 à 849,99 € au lieu de 999,99 € en ce moment sur Cdiscount.

Écran PC gaming MSI MAG 273QP QD-OLED X24

Il combine la technologie Quantum Dot 10 bits avec une dalle OLED à pixels auto-émissifs, offrant des noirs profonds et un temps de réponse ultrarapide. Son écran de 26,5 pouces en résolution WQHD affiche plus d’un milliard de couleurs (10 bits, 99 % DCI-P3) avec une grande précision. Il est certifié VESA DisplayHDR True Black 400, avec un contraste impressionnant de 1 500 000:1 et une luminosité maximale pouvant atteindre 1000 nits.

Le moniteur propose un taux de rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse de seulement 0,03 ms (GtG), garantissant une fluidité optimale même dans les scènes les plus rapides. Un radiateur en graphène intégré améliore la dissipation thermique et prolonge la durée de vie de la dalle.

Le logiciel MSI Gaming Intelligence optimise l’utilisation de l’écran grâce à OLED Care 2.0, qui prévient le burn-in, à des fonctions assistées par IA comme Smart Crosshair, ainsi qu’aux modes Console et Game Assistance. L’écran prend également en charge le mode PiP/PbP et s’accompagne d’un support ergonomique réglable sur quatre axes (compatible VESA 100 mm).

L'écran MSI MAG 273QP QD-OLED X24 est disponible à 487,49 € au lieu de 657,70 €, soit une remise de 26 % sur Amazon en ce moment.

Xiaomi 14T 5G (12 + 512 Go)

Il est doté d’un écran CrystalRes 1,5K de 6,67 pouces offrant une qualité d’image impressionnante et une grande fluidité grâce à un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144Hz.

Son processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra allie puissance et efficacité énergétique pour une utilisation fluide et réactive au quotidien.

Côté photo, le smartphone s’appuie sur les optiques Leica Summilux de nouvelle génération et un capteur Sony IMX906, offrant des performances d’imagerie de haut niveau. Son système à triple objectif, couvrant des focales de 15 mm à 100 mm, permet de réaliser des clichés détaillés et naturels, aussi bien en plan large qu’en zoom.

Le 14T intègre également 12 Go de RAM, une certification IP68 garantissant une protection contre l’eau et la poussière, ainsi qu'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide HyperCharge 67W.

Vous pouvez obtenir le Xiaomi 14T 5G (12 + 512 Go) en noir à 323,99 € grâce au code FRBB40 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



