Alors que l'excitation monte pour les Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, un événement qui verra plus de 3 500 athlètes s'affronter, les experts en cybersécurité d’ESET tirent la sonnette d'alarme. L'énorme visibilité de la compétition en fait une cible de choix pour les hackers cherchant non seulement à dérober des données personnelles et bancaires, mais aussi à potentiellement perturber les infrastructures techniques, comme ce fut le cas lors des Jeux de Pyeongchang en 2018.

Quels sont les pièges numériques les plus répandus ?

Les techniques les plus classiques restent redoutablement efficaces. Les cybercriminels s'appuient massivement sur des campagnes de phishing par email, promettant des « liens de streaming gratuits » ou des « offres de dernière minute » pour vous inciter à cliquer. Le danger provient également des fausses plateformes de billetterie et d'hébergement, qui imitent à la perfection les sites officiels pour voler votre argent et vos informations.

En parallèle, les pirates inondent les moteurs de recherche de publicités malveillantes pour placer leurs sites frauduleux en tête des résultats. Cette forme de cybercriminalité se manifeste aussi par la prolifération de fausses applications mobiles sur des boutiques non officielles, conçues pour installer des maliciels sur votre smartphone. Les sites de streaming illégaux, gorgés de virus, représentent une autre menace majeure pour ceux qui suivront l'événement à distance.

Comment l'intelligence artificielle et les nouvelles techniques compliquent-elles la donne ?

L'essor de l'IA générative a considérablement renforcé l'arsenal des escrocs. Ils peuvent désormais créer des emails, des SMS et des sites web dans un français parfait, rendant la détection des fraudes beaucoup plus difficile. Fini le temps où une simple faute d'orthographe trahissait l'arnaque. Les criminels utilisent aussi des deepfakes audio ou vidéo pour usurper l'identité d'athlètes connus et solliciter des dons pour de fausses œuvres caritatives.

Parmi les nouvelles arnaques, le hameçonnage par code QR (ou « quishing ») est particulièrement vicieux. Un simple scan d'un code affiché sur un prospectus peut vous rediriger vers un site malveillant. Sur place, la méfiance est de mise face aux faux réseaux Wi-Fi publics, mis en place par des pirates pour intercepter toutes les données qui y transitent, y compris vos mots de passe et identifiants bancaires.

Quelles sont les bonnes pratiques pour rester en sécurité ?

La règle d'or est de ne faire confiance qu'aux plateformes officielles pour toute transaction. Pour profiter des Jeux Olympiques en toute sérénité, n'achetez vos billets et produits dérivés que sur les sites agréés par l'organisation. Méfiez-vous systématiquement des offres trop belles pour être vraies et ne cliquez jamais sur des liens suspects reçus par message non sollicité, même s'ils semblent provenir d'un sponsor officiel.

Si vous devez utiliser un réseau Wi-Fi public, il est fortement recommandé d'utiliser un VPN pour chiffrer votre connexion et d'éviter de vous connecter à des comptes sensibles comme votre banque. Assurez-vous également de télécharger uniquement l'application officielle des Jeux depuis l'App Store ou le Google Play Store et d'installer un logiciel antimalware réputé sur vos appareils. Enfin, souvenez-vous qu'aucune offre d'emploi ou de bénévolat légitime ne vous demandera de payer des frais de dossier.