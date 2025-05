Ce devait être l'une des démonstrations techniques les plus impressionnantes des Jeux Olympiques de Paris en 2024 : des taxis volants électriques transportant des passagers des aéroports vers les sites sportifs fournis par l'allemand Volocopter de façon moins bruyante et polluante que des hélicoptères.

Rien ne s'est finalement déroulé comme prévu. Outre les fortes réticences rencontrées durant la phase préparatoire (utilité, nuisances, impact environnemental...), l'ensemble des certifications n'a pas été obtenu à temps, ne permettant pas réaliser ni les vols commerciaux ni même des démonstrations poussées.

Il a fallu se contenter d'une courte démonstration à Versailles et, depuis, l'entreprise est en cours de restructuration tout en espérant arriver à la phase commerciale de son projet.

Archer fournisseur de services eVTOL au J.O. 2028

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2028 à Los Angeles auront-ils plus de chance ? La firme californienne Archer vient d'être désignée comme le fournisseur officiel de services de taxis volants eVTOL (à décollage / atterrissage vertical et à motorisation électrique) durant l'événement sportif mondial.

L'entreprise pourra mettre en services ses engins Archer Midnight capables de transporter jusqu'à 4 personnes grâce à ses 12 moteurs électriques. Les passagers pourront partir d'un vertiport et atteindre une destination au sein de Los Angeles en 10 à 20 minutes de vol.

L'avenir du transport urbain et péri-urbain ?

Les taxis volants pourront desservir des sites sportifs mais aussi des zones à forte fréquentation comme l'aéroport international de Los Angeles, Hollywood, le Comté d'Orange ou Santa Monica.

Les promesses sont les mêmes : donner un avant-goût des transports urbains du futur avec moins de désagréments (bruit, pollution, espace nécessaire) et plus de souplesse que des hélicoptèrese et la capacité de se poser et de redécoller en plein coeur des villes et d'en éviter les bouchons en empruntant la voie des airs.

Le service de taxis volants pourra aussi être mobilisé dans le cadre de services d'urgence et de sécurité, l'un des axes de communication pour faire accepter ce moyen de transport dans les grandes agglomérations.