Cette année n’a pas été la meilleure dans le monde du jeu vidéo entre le manque récurrent de consoles PS5, de nombreux titres reportés et l’effet de fin de pandémie. Mais l’année 2023 promet d’être une excellente année dans le monde du jeu vidéo. Voici les 5 jeux les plus attendus pour les mois à venir.

Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard

Petit retour à Poudlard pour les fans d’Harry Potter, il sera donc possible d’accéder à une maison, de prendre des cours de magie, de combattre des monstres ou encore de faire du Quidditch. Le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes comme les PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Il sera disponible le 10 février 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La suite de Breath of the Wild dont nous ne possédons quasiment aucune information et que les fans attendent avec beaucoup d’impatience. Il y aura toujours un monde ouvert dans un univers varié qui plaira à beaucoup de monde. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ne sera disponible que sur Switch, le 12 mai 2023.

Diablo IV

La précédente version, lors de sa sortie, avait fait beaucoup d’émules. Mais lorsque le 4e opus a été annoncé, l’accueil de cette nouvelle a fait mouche. Préparez-vous à vous balader dans les terres sombres de Diablo. Diablo 4 sera disponible le 6 juin 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Final Fantasy XVI

Pour l’instant, nous possédons peu d’information hormis le fait que le style héroic fantasy va revenir. De nouveaux personnages, une nouvelle histoire, un beau programme à venir. Disponible uniquement sur PS5, le 22 juin 2023.

Assassin's Creed Mirage



Vous jouerez Basim Ibn Is'haq, un voleur de rue qu’on aperçoit dans le dernier volet de la franchise : Valhalla. Il reprend les codes de la franchise avec de l’assassinat, de l’exploration et biens d’autres missions. Un jeu historique qui nous emporte facilement. Il n’y a pas encore de date de sortie d'annoncée, mais il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC probablement d’ici la fin de l’année.