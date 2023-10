Aujourd'hui, zoom sur les deux aspirateurs anti-acariens en promotion de la marque Jigoo, qui était jusqu'à maintenant inconnue en Europe. Alors que les acariens sont responsables de nombreuses allergies et autres problèmes de santé, Jigoo propose enfin une solution rapide et radicale.

Commençons par le Jigoo J300, qui offre une puissance d'aspiration élevée grâce à ses 13 KPa et à son moteur de 500 W. La lampe à UV aide à éliminer 99,9 % des acariens et déploie des ondes ultrasoniques qui perturbent leur système nerveux, les empêchant de se reproduire.

Le J300 souffle un air chaud de 55°C pour enlever toute humidité et réduire la présence de parasites. Sa bouche de 205 mm vous permet d'aspirer aisément de grandes surfaces.

Cet aspirateur polyvalent peut être utilisé aussi bien sur les matelas que sur les tapis, draps, fauteuils...

Son double compartiment sépare filtre et bac à poussière. Il garantit ainsi une aspiration longue durée, une haute efficacité de filtration et empêche l'accumulation de la poussière dans le filtre.

L'écran vous indique l'avancée du nettoyage et le pourcentage d'acariens trouvés grâce au détecteur précis. L'appareil est facile à démonter et à nettoyer.

Le Jigoo J300 est disponible en ce moment à 85,99 € au lieu de 119,99 €, soit 28% de réduction chez Geekmaxi. Vous pouvez également bénéficier de 2% de réduction supplémentaire en vous inscrivant, et 4% de réduction en vous abonnant à la newsletter. Envoi en 24h d'Europe et livraison gratuite.

A noter qu'il est également possible de l'acheter directement sur le site officiel de Jigoo, où il est proposé à 109,99$, soit à peu près 104 €, et bénéficiez en plus de 10$ de réduction avec le code JIGOOEUPR10. La livraison se fait d'Europe et prend entre 3 et 7 jours.





Passons maintenant au Jigoo S300 Pro. Il s'agit presque du même modèle que le J300, toujours avec un double compartiment, l'un avec filtre et l'autre pour la poussière.

La différence majeure est sa bouche plus grande de 230 mm, qui vous permet d'aspirer très rapidement un lit de 180 cm ou toute autre grande surface en quelques passages, ainsi que la chaleur qui peut être maintenant envoyée dans plusieurs directions.

Le Jigoo S300 Pro est disponible en ce moment à 109,99 € au lieu de 139,99 €, soit 21% de remise sur Geekmaxi. Vous pouvez également bénéficier de 2% de réduction en vous inscrivant, et 4% de réduction en vous abonnant à la newsletter. Envoi en 24h d'Europe et livraison gratuite.

Vous pouvez là aussi l'acheter sur le site de Jigoo à 119,99$ (113 €), et bénéficiez de 10$ de réduction avec le code JIGOOEUPR10. La livraison s'effectue d'Europe en 3 à 7 jours.





