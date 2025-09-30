Depuis son départ d'Apple en 2019, Jony Ive explore des horizons créatifs pour le moins éclectiques. À la tête de son studio LoveFrom, il a signé des projets aussi variés qu'une platine vinyle pour Linn, un nez rouge pour le Téléthon britannique ou encore l'emblème du couronnement du roi Charles III.

Sa dernière collaboration, avec la marque japonaise haut de gamme Balmuda, le voit s'attaquer à un objet inattendu : une lanterne de navigation, baptisée "Sailing Lantern". Un produit qui, par son prix et sa philosophie, en dit long sur la nouvelle vie du designer star.

À quoi ressemble cet objet de luxe ?

La Sailing Lantern est un concentré de l'esthétique minimaliste et fonctionnelle qui a fait la renommée de Jony Ive. Conçue pour résister aux conditions maritimes les plus rudes, elle est fabriquée en acier inoxydable de qualité marine et en verre poli avec des finitions dorées. L'objet n'est pas "intelligent" au sens connecté du terme, mais son design est pensé dans les moindres détails.





Une molette permet d'ajuster finement la luminosité et la température de couleur de la LED, passant d'une lumière froide et pratique à une lueur chaude imitant celle d'une flamme. L'objet, rechargeable, incarne une vision où la technologie se met au service d'une expérience sensorielle et intemporelle, loin des gadgets électroniques éphémères.

Pourquoi Jony Ive a-t-il conçu une simple lanterne ?

La genèse du projet est aussi simple que révélatrice du nouveau monde dans lequel évolue le designer. "Je n’arrivais pas à trouver une lanterne que je puisse poser sur la plage, ou qui résiste à l’air salin et à l’eau de mer", a-t-il expliqué au Financial Times. Parti d'un besoin personnel très spécifique, il a passé deux ans avec son studio LoveFrom à concevoir l'objet parfait.





Il s'est inspiré des anciennes lampes de Fresnel et des lanternes nautiques traditionnelles, dont la forme était dictée par la fonction. Pour Ive, "quand je pense à l'avenir, je me retrouve toujours à regarder le passé". Cette lanterne est donc la matérialisation de sa philosophie : des matériaux nobles et une conception durable pour résoudre un problème, même si ce problème ne concerne qu'une infime partie de la population.

Est-ce la nouvelle direction pour le créateur de l'iPhone ?

Cette lanterne, produite à seulement 1 000 exemplaires et vendue 4 800 dollars, confirme une tendance claire. L'homme qui a démocratisé le smartphone avec Apple semble désormais se consacrer à la création d'objets d'exception pour une élite. Si son partenariat avec OpenAI sur de futurs appareils IA le maintient dans la tech grand public, ses créations au sein de LoveFrom racontent une autre histoire.



Entre une platine à 60 000 € et cette lanterne à près de 5 000 €, Jony Ive s'éloigne de l'accessibilité qui a fait son succès pour s'adresser à un marché de collectionneurs et d'amateurs d'objets d'art. Il prouve que son talent peut s'appliquer à tout, mais aussi qu'il n'a plus à se soucier des contraintes de la production de masse. Une liberté créative totale, pour un public très, très restreint.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Balmuda, le partenaire de Jony Ive sur ce projet ?

Balmuda est une entreprise japonaise d'électroménager et de produits high-tech haut de gamme, souvent surnommée "l'Apple de l'électroménager" pour son design minimaliste et la qualité de ses produits. Cette collaboration semblait donc naturelle pour Jony Ive.

La "Sailing Lantern" est-elle une lampe connectée ?

Non, pas du tout. Elle ne dispose d'aucune connectivité Wi-Fi ou Bluetooth. C'est un objet volontairement "low-tech" dans ses fonctionnalités, dont la valeur réside dans la qualité de ses matériaux, sa conception durable et son design intemporel, et non dans des fonctions intelligentes.

Est-il possible d'acheter cette lanterne ?

Ce sera très difficile. La production est limitée à 1 000 unités dans le monde, vendues dans des magasins Balmuda sélectionnés. Avec un prix de 4 800 dollars (environ 4 500 €), elle s'adresse avant tout à des collectionneurs et des passionnés de design fortunés.