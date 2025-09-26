Alors que la puce M4 a fait ses débuts sur l'iPad Pro, tous les regards se tournent déjà vers son successeur, le processeur M5, qui équipera la prochaine vague d'ordinateurs Apple.

La feuille de route se dessine peu à peu, et si le calendrier reste susceptible d'évoluer en fonction des contraintes de production, une tendance claire émerge : le déploiement se fera par étapes, en commençant par les machines les plus populaires de la marque dès la fin 2025.

Quand les MacBook Pro passeront-ils à la puce M5 ?

Le MacBook Pro devrait être le premier à bénéficier de la nouvelle architecture M5. Les rumeurs convergent vers une fenêtre de lancement située entre la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026. Comme à son habitude, Apple déclinerait sa puce en plusieurs versions pour équiper ses portables professionnels : une puce M5 de base, et des variantes M5 Pro et M5 Max pour les configurations les plus musclées.





Il ne faut cependant pas s'attendre à une refonte esthétique. Apple conserverait le design actuel, introduisant les nouveautés à l'intérieur de la machine avec, outre la puce M5, la prise en charge de nouvelles normes de connectivité comme le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.

Le MacBook Air M5 arrivera-t-il en même temps ?

Le MacBook Air, le best-seller d'Apple, suivrait de près. Son lancement est pressenti pour le début de l'année 2026, probablement au printemps, un créneau qu'affectionne la marque pour le renouvellement de son ultraportable. Là encore, le design resterait inchangé, avec les deux formats de 13 et 15 pouces.





L'enjeu pour le MacBook Air M5 ne sera pas tant la puissance brute que l'optimisation de l'efficacité énergétique. La nouvelle puce devrait permettre d'améliorer encore une autonomie déjà excellente, consolidant sa position de machine de choix pour la mobilité et les usages du quotidien.

Qu'en est-il des Mac de bureau comme l'iMac et le Mac mini ?

La transition vers la puce M5 concernera également les ordinateurs de bureau. Le Mac mini pourrait même faire partie de la première vague de lancement, dès la fin 2025, avec des options M5 et M5 Pro. L'iMac de 24 pouces, quant à lui, attendrait le début de l'année 2026 pour être mis à jour.





Le grand point d'interrogation reste le Mac Pro. Les informations sont encore rares, mais une version équipée d'une puce M5 Ultra pourrait voir le jour fin 2025 pour satisfaire les besoins des professionnels les plus exigeants. Apple pourrait toutefois décider de décaler son lancement pour ne pas cannibaliser le reste de la gamme.

Les utilisateurs en plein doute

La situation s'annonce délicate pour les utilisateurs qui envisageront de changer de matériel dans le courant de l'année 2026. Ils devraient ainsi pouvoir compter sur les nouveaux MacBook M5, néanmoins, rappelons qu'il est prévu qu'Apple déploie de nouvelles versions dès 2026 avec le lancement de ces puces M6 déjà très avancées...

Reste donc à savoir si Apple bousculera son calendrier pour laisser plus d'espace à sa puce M5 ou si la marque fera un choix plus marqué en segmentant son offre et en réservant ses puces M6 aux appareils les plus haut de gamme.

Foire Aux Questions (FAQ)

La puce M5 sortira-t-elle d'abord sur un autre appareil ?

C'est très probable. Apple a inauguré la puce M4 sur l'iPad Pro, et les rumeurs suggèrent que la firme pourrait répéter cette stratégie. Le premier appareil équipé d'une puce M5 pourrait donc être un nouvel iPad Pro, voire le casque Vision Pro, avant même l'arrivée des Mac.

Les designs des Mac vont-ils changer avec la puce M5 ?

A priori, non. Les fuites actuelles indiquent qu'Apple se concentrera sur les améliorations internes (processeur, connectivité) et conservera les châssis existants pour les MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini. L'iMac pourrait éventuellement avoir droit à de nouvelles options de couleurs.

Faut-il attendre les Mac M5 si on possède un Mac M4 ?

Pour la plupart des utilisateurs, la mise à niveau d'un M4 vers un M5 ne sera probablement pas indispensable. Le gain de performance sera réel mais probablement progressif, pas une révolution. Les puces M4 sont déjà extrêmement performantes pour la majorité des usages. L'attente est surtout pertinente pour ceux qui possèdent des machines plus anciennes (puces M1, M2 ou Intel).